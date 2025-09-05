La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bâtiment de la Haute école de gestion Fribourg bientôt rénové

Keystone-SDA

Construit entre 1972 et 1975, le bâtiment de la Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR), à Fribourg, doit être entièrement rénové. Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil l’octroi d’un crédit de 5 millions de francs pour financer les études nécessaires.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le site accueille des activités essentielles pour la HEG-FR et la section de géographie de l’Université de Fribourg, a indiqué le Conseil d’Etat vendredi. Il n’a pratiquement pas été rénové ces dernières décennies et ne répond plus aux exigences en termes d’énergie, de sécurité, de technique et de confort, précise le communiqué.

Forte utilisation

Parallèlement, l’utilisation du bâtiment ne cesse de croître, en raison de nombreuses activités supplémentaires, telles que les masters, les formations continues, pour plus de 2200 personnes employées de l’Etat par an notamment, et la recherche. Plus de 400 membres du personnel et plus de 1000 étudiants fréquentent l’édifice.

En vertu de la situation, l’exécutif a décidé de procéder à une rénovation complète et lancé un concours d’architecture qui a permis de choisir le projet ayant proposé la réponse la plus pertinente. Le crédit d’étude de 5 millions demandé couvre les coûts des études avancées, de la phase d’avant-projet partiel jusqu’aux appels d’offres.

