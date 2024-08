Baidu fait du surplace au deuxième trimestre

(Keystone-ATS) Le géant chinois de l’internet Baidu a fait état jeudi d’un chiffre d’affaires parfaitement stable au deuxième trimestre, pénalisé par le ralentissement économique qui pèse en Chine sur la consommation des ménages.

Baidu, qui est le principal moteur de recherche du pays, tire une grande partie de ses revenus de la publicité. Ce secteur est généralement vulnérable lorsque l’activité économique ralentit, particuliers et surtout entreprises freinant davantage leurs dépenses.

Baidu a ainsi réalisé au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 33,9 milliards de yuans (4 milliards de francs), soit le même montant qu’un an plus tôt sur cette période.

Le bénéfice net du groupe a pour sa part légèrement augmenté sur un an (+5%) à 5,5 milliards de yuans (691 millions d’euros).

Baidu est un des pionniers de l’internet en Chine. Il a été fondé à Pékin en 2000.

Outre son moteur de recherche, le groupe est un acteur incontournable de l’intelligence artificielle, grâce à son robot conversationnel Ernie, un équivalent de ChatGPT qui, lui, est bloqué en Chine.

L’intelligence artificielle, présentée comme une technologie d’avenir amenée à révolutionner l’autonomie des machines et leur interaction avec l’humain, fait l’objet d’un intérêt grandissant.

Baidu est également en pointe en matière de voiture autonome.

Le groupe dispose dans plusieurs villes de Chine d’une flotte de taxis sans chauffeur, notamment à Pékin où ce service est pour l’heure limité à un quartier très spécifique.

Au deuxième trimestre, Baidu se targue d’avoir réalisé près de 900’000 courses sans chauffeur.

Le groupe, dont les recherches sur internet et les recommandations de résultats restent son coeur de métier, fait l’objet d’une concurrence de plus en plus forte de ses rivaux locaux Tencent (WeChat) ou ByteDance (Douyin, version chinoise de TikTok).

Baidu a un temps envisagé de se renforcer sur le créneau de la vidéo en direct. Il a finalement renoncé en janvier à un investissement colossal de 3,6 milliards de dollars pour acquérir la plateforme de vidéo en ligne YY Live.