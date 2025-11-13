La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Barry Callebaut ouvre un nouveau site au Canada

Keystone-SDA

Barry Callebaut poursuit son expansion en Amérique du Nord, avec l'ouverture d'un troisième site de production au Canada.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’usine, située à Brantford, dans la province de l’Ontario, a nécessité un investissement de 104 millions de dollars (83 millions de francs au cours actuel), précise jeudi le fabricant zurichois de produits à base de cacao.

L’installation est dotée de lignes de production pour le moulage de liquides, le chocolat liquide et le moulage industriel pour une vaste gamme d’applications. Le site vient s’ajouter aux usines de Chatham, également dans l’Ontario, et de Saint-Hyacinthe, au Québec.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision