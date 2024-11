Benjamin Netanyahu limoge son ministre de la Défense Yoav Gallant

Keystone-SDA

Le Premier ministre israélien a limogé mardi son ministre de la Défense Yoav Gallant, avec qui les relations étaient devenues tendues durant la guerre à Gaza. Benjamin Netanyahu a nommé à sa place l'actuel chef de la diplomatie Israël Katz.

1 minute

(Keystone-ATS) « En pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense » mais « ces derniers mois, cette confiance s’est érodée, a affirmé M. Netanyahu dans une lettre adressée à M. Gallant, ajoutant avoir « choisi de nommer le ministre Israël Katz pour le remplacer ». Yoav Gallant a répondu sur X que « la sécurité d’Israël a été et restera la mission de (sa) vie ».