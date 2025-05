Bibiliothèque de Genève, nouveau carrefour de la photographie

Keystone-SDA

Depuis jeudi, la Bibliothèque de Genève héberge le Centre de la photographie Genève (CPG), faisant des Bastions "le nouveau lieu incontournable" pour la photographie. L'exposition "Bruissements végétaux", qui inaugure le nouvel espace, est à découvrir jusqu'au 11 octobre.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au cœur du parc des Bastions, l’Espace Ami-Lullin, situé au rez-de-chaussée de la Bibliothèque, permettra au CPG de poursuivre son programme d’expositions et d’événements dédié à la photographie contemporaine. Cet accueil devrait durer le temps des travaux de rénovation du Bâtiment d’art contemporain, prévus sur environ quatre ans.

L’exposition collective « Bruissements végétaux », dont le vernissage a eu lieu jeudi, interroge le rapport aux plantes, à travers une grande diversité de travaux. Elle est également un clin d’œil à l’histoire du parc des Bastions, qui hébergea le premier jardin botanique de Genève. Une exposition satellite aura d’ailleurs lieu en plein air dans le parc, du 1er au 31 juillet 2025.

Pour le reste, les activités de médiation culturelle du CPG pour les scolaires et pour les photographes professionnels se poursuivront à la Bibliothèque de Genève, ouvrant de nouvelles opportunités de collaboration entre les deux institutions. Ce « partenariat ambitieux » au service des amoureux de l’image renforcera les missions de la Bibliothèque: préserver, valoriser et partager la mémoire visuelle et culturelle genevoise.

L’exposition d’automne portera elle sur les travaux de l’Enquête photographique genevoise.