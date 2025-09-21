Bibliothèques et musées ne faisaient qu’un jusqu’en 1789

Keystone-SDA

Autrefois, bibliothèques et musées ne faisaient qu’un. La situation fait l'objet d'une exposition à Berne, fruit d'un projet inédit d’enseignement entre l’Université de Neuchâtel, l’Université de Berne (UniBE) et la Burgerbibliothek de Berne (BBB).

(Keystone-ATS) L’exposition à la BBB documente une cohabitation qui a pris fin après la Révolution française, a indiqué l’Université de Neuchâtel (UniNE). Elle s’inscrit dans un vaste projet de recherche soutenu par le Fonds national suisse (FNS) et dirigé par Valérie Kobi, professeure assistante en histoire de l’art et muséologie à l’UniNE.

Des étudiants du Master en études muséales de l’UniNE se sont penchés sur les collections historiques de la BBB. Les cours, ateliers et travaux pratiques ont eu lieu en alternance entre Berne et Neuchâtel durant toute l’année académique 2024-2025, chapeautés par Valérie Kobi et Urte Krass, professeure ordinaire à l’UniBE.

Un travail de A à Z

En collaboration avec les enseignantes et la directrice de la bibliothèque sise dans la capitale fédérale, les étudiants des deux universités ont tout d’abord développé un concept pour une exposition à la Burgerbibliothek Bern. Ensuite, ils ont rédigé les textes relatifs à l’exposition et à son catalogue.

Pour cela, les étudiants ont acquis des connaissances approfondies sur l’histoire des collections au début de l’époque moderne et étudié en détail le lien entre les collections de livres et d’objets. Ils ont appris à connaître concrètement les collections historiques de la Burgerbibliothek Bern.

Un peu d’histoire

Avant la Révolution française de 1789, les bibliothèques abritaient presque toujours aussi des objets et des cabinets de curiosités, relève le communiqué. A cette période cohabitaient donc livres et objets divers comme par exemple des monnaies, médailles, instruments scientifiques et autres spécimens.

Livres et objets dialoguaient et alimentaient le projet de connaissance encyclopédique de la bibliothèque. Après la Révolution française, ces cabinets sont progressivement expulsés des bibliothèques. «C’est la naissance des musées», constate l’UniNE dans sa description.

Plusieurs raisons guident l’évolution: les collections d’objets ont pris une telle ampleur que la place vient à manquer. D’autres raisons d’ordre politique et intellectuel entrent aussi en considération.

Jusqu’en juin 2026

Le phénomène des bibliothèques-musées, encore peu connu du grand public, figure au cœur du projet «Bibliothèques et musées en Suisse entre 18e et 19e siècle», porté par Valérie Kobi. La recherche a démarré en 2022 et court jusqu’en 2027.

La démarche vise à apporter un éclairage inédit sur l’émergence du monde muséal suisse, tout en offrant de nouvelles perspectives méthodologiques pour penser l’histoire des collections européennes et au-delà.

Visible jusqu’au 26 juin, l’exposition proposée à la Bibliothèque de la bourgeoisie de Berne n’est pas la seule production qui émergera de ce vaste projet. En effet, une autre exposition se tiendra aux Archives de la Ville de Neuchâtel en 2027.