Bienne: les 750 ans de la lettre de franchises urbaines célébrés

Keystone-SDA

La ville de Bienne va célébrer en novembre les 750 ans de la lettre de franchises urbaines, délivrée le 26 novembre 1275 par le roi Rodolphe Ier de Habsbourg. Le document lui accordait les mêmes droits qu'à la ville de Bâle, y compris celui d'élire son maire et son Conseil.

(Keystone-ATS) Cette charte honorait en premier lieu le prince-évêque de Bâle, mais elle octroyait à Bienne le prestige des libertés royales et renforçait son image de ville indépendante sous la souveraineté du prince-évêque.

Différents événements seront organisés au mois de novembre pour célébrer les 750 ans de cette charte, annonce mercredi la Chancellerie municipale dans un communiqué. Du 21 au 30 novembre, une petite exposition présentera l’évolution des droits à Bienne, de la lettre de franchises urbaines à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de la ville en 2025.

Une célébration officielle se tiendra le 26 novembre sur la place du Jura, avec de la musique et quelques discours. Deux jours plus tard, la lettre de franchises urbaines originale ainsi que d’autres documents seront présentés au public. Deux conférences suivront, ainsi qu’une table ronde réunissant deux historiens et l’ancien maire de la ville Hans Stöckli autour du thème de Bienne et de ses autorités.

Ces festivités seront organisées par la Chancellerie municipale ainsi que par les Archives municipales, sous l’égide du Conseil municipal, du Conseil de ville et de la Bourgeoisie. Elles auront pour but de rappeler l’importance historique de cette lettre dans la construction de Bienne en tant que cité autonome.

Les autorités se disent « convaincues qu’en ces temps parfois incertains, le rappel du passé doit permettre d’affermir les liens d’une communauté et le rôle de ses autorités ».