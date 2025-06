Bilan positif au festival de littérature de Loèche-les-Bains

Keystone-SDA

Les organisateurs du Festival international de littérature de Loèche-les-Bains (VS) tirent un bilan positif de la 29e édition qui s'est achevée dimanche avec des lectures dans le jardin de l'hôtel Les Sources des Alpes. L'affluence est restée stable, avec quelque 3500 entrées en quatre jours.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette édition a été marquée par la remise, samedi par le conseiller d’Etat Christophe Darbellay du Prix culturel et économique Valais 2025. « Ce prix est un beau signal pour nous. Loèche-les-Bains doit continuer d’être synonyme de littérature du monde entier, de débats de haut niveau, du meilleur de la Suisse », selon les codirecteurs du festival, Anna Kulp et Stephan Bader, cités dans un communiqué publié dimanche.

Les organisateurs veulent continuer ainsi et développer le festival en permanence. Cette année, le festival avait invité 21 auteures et 13 auteurs de 15 nations. Toutefois, en raison de la situation actuelle au Proche-Orient, le lauréat américain du prix Pulitzer Joshua Cohen n’a pas pu faire le voyage de Tel-Aviv, en Israël, comme prévu.

La direction du festival a donc décidé dans l’urgence d’organiser pour la première fois des manifestations hybrides, en partie virtuelles via vidéo-conférence. Les lectures par zoom à partir d’un abri contrastent de manière impressionnante avec la situation actuelle », relèvent les organisateurs.

Le festival fondé en 1996 réunit des auteurs et autrices du monde entier pour des lectures et discussions avec le public dans une douzaine de lieux de la station thermale. Le Conseil d’Etat a dit avoir voulu récompenser l’originalité de la manifestation, sa qualité, sa portée à l’échelle nationale et internationale, ses retombées économiques et culturelles pour le Valais ou encore son modèle de financement.