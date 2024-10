Boeing va réduire ses effectifs de 10%

(Keystone-ATS) En pleine grève chez Boeing, l’avionneur américain en difficulté va réduire ses effectifs mondiaux d’environ 10% dans les prochains mois, ce qui devrait affecter près de 17’000 personnes. La réduction des effectifs doit contribuer à surmonter les problèmes financiers.

Dans deux messages distincts, l’avionneur a annoncé vendredi le report des livraisons de son nouveau gros porteur 777X, l’arrêt de la production du 767 cargo en 2027, et a prévenu que ses résultats du troisième trimestre allaient être plombés par de lourdes charges du fait, notamment, de la grève de plus de 33’000 ouvriers depuis mi-septembre.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré que l’entreprise devait « redéfinir nos effectifs afin de les faire correspondre à notre réalité financière ».

Pratiquement à l’arrêt

La grève chez Boeing dans la région Pacific Northwest autour de la métropole américaine Seattle a commencé mi-septembre. En raison des arrêts de travail, l’assemblage des Boeing 737 Max et 777 est pratiquement à l’arrêt.

Mardi, Boeing a suspendu les discussions avec le syndicat IAM et a retiré son offre. Les travailleurs ont présenté « des revendications non négociables qui vont bien au-delà de ce qui peut être accepté », selon le groupe.

Le syndicat avait auparavant rejeté une nouvelle offre de l’entreprise, qui prévoyait entre autres une augmentation de salaire de 30%, des primes plus élevées et des améliorations des cotisations de retraite. L’IAM veut obtenir pour le personnel 40% et la réintroduction des systèmes de retraite.

Boeing n’est cependant pas seulement en difficulté financière à cause de la grève. Avant le conflit social, l’avionneur avait déjà de nombreux problèmes, qui concernaient également la sécurité de ses machines.