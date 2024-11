Bois de Finges (VS): La passerelle ne sera pas construite

Keystone-SDA

La passerelle sur le Rhône reliant Salquenen au Bois de Finges prévue dans le cadre des travaux de l'A9 entre Sierre et Gampel ne verra pas le jour. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du canton du Valais, de la commune et de la bourgeoisie de Salquenen.

1 minute

(Keystone-ATS) Supportée par dix piliers en béton, cette passerelle de 280 mètres devait permettre aux visiteurs d’accéder au parc naturel de « mieux les guider et de les dissuader de se rendre en voiture dans la zone protégée », selon les recourants.

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral estime que cette liaison n’est pas nécessaire. Il affirme que cette canalisation des visiteurs peut être réalisée par d’autres moyens, notamment par une extension de l’offre de bus. Il suit ainsi la décision de l’instance inférieure, le Tribunal administratif fédéral.

Le tronçon Sierre-Gampel longe le Bois de Finges qui est inscrit à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Cette forêt de pins est aussi une zone alluviale d’importance nationale située dans le Parc naturel régional Pfyn-Finges. Par ailleurs, deux espèces d’oiseaux placées sur la liste rouge – le Chevalier guignette et le Petit Gravelot – sont présentes de part et d’autre de la passerelle.