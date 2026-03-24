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Bond de la masse sous gestion à la Banque Heritage en 2025

Keystone-SDA

L'établissement genevois Banque Heritage a vu ses actifs sous gestion s'envoler en 2025, grâce à un afflux de nouveaux capitaux. La rentabilité s'est cependant érodée, notamment en raison des baisses de taux d'intérêts.

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(Keystone-ATS) La masse sous gestion a enflé de 19% sur un an à 5,8 milliards de francs, soutenue par des apports nets de 920 millions de francs, a annoncé la banque mardi dans un communiqué. Le chiffre d’affaires a ainsi grimpé de 4% à 80,1 millions.

Dans le même temps, les charges d’exploitation ont bondi de 12% à 62,5 millions, en raison d’importants investissements dans les infrastructures informatiques. Ces dépenses ont lesté le résultat opérationnel, en repli de 4% à 16,6 millions. La vigueur du franc et la baisse des taux d’intérêts ont également pesé.

Banque Héritage ne fournit pas de perspectives pour l’année en cours.

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