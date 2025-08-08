La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bremgarten: une femme agressée sexuellement par un inconnu

Keystone-SDA

Un inconnu a agressé sexuellement une femme le week-end dernier à Bremgarten, près de Berne. Il a ensuite pris la fuite. La police recherche des témoins.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, la femme se promenait en compagnie de son chien peu après 06h00 heures lorsqu’elle a été agressée sexuellement par un homme habillé en noir, sur un sentier longeant l’Aar, indique vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

L’agresseur a ensuite pris la fuite. Peu après l’agression, la femme a croisé la route d’un joggeur. La police n’a pas encore identifié le coupable et a lancé un appel à témoins. Elle recherche en particulier le joggeur.

