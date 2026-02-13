Budget des partis bernois en vue des élections cantonales

Keystone-SDA

Les partis bourgeois disposent d'un budget plus élevé que l'alliance rose-verte pour les élections au Conseil-exécutif bernois du 29 mars. En revanche, la gauche investit plus de moyens dans la course au Grand Conseil selon les chiffres sur le financement des campagnes rendus publics pour la première fois.

2 minutes

(Keystone-ATS) La campagne électorale menée par le comité bourgeois qui regroupe le Centre, le PLR et l’UDC prévoit ainsi un budget de 416’000 francs pour ses cinq candidats au gouvernement. Celle menée par les Vert-e-s et par le Parti socialiste (PS) qui lancent quatre candidats sur une liste commune, s’élève à 271’000 francs.

Alors que l’alliance de gauche ne fait valoir que les dons issus des partis cantonaux, le comité bourgeois reçoit des contributions de nombreuses associations, comme celle des propriétaires fonciers ou des associations économiques.

Dans la course aux 160 sièges du Grand Conseil, il existe de grandes disparités entre les partis et les régions, des sections locales ou régionales menant leurs propres campagnes électorales. Le PS, en incluant les Jeunes socialistes, dispose du budget le plus élevé avec un total de près de 680’000 francs.

Dans le camp bourgeois, c’est le PLR qui prévoit les dépenses les plus élevées. La campagne cantonale coûte 130’000 francs, mais avec toutes les sections, il investit finalement plus de 474’000 francs. C’est l’arrondissement Bienne-Seeland qui dispose du budget le plus important avec 64’000 francs.

Carte de la transparence

L’obligation de déclarer le financement des campagnes en vue de l’élection du Grand Conseil et du Conseil-exécutif est en vigueur depuis le 30 mars 2025 et s’applique pour la première fois aux élections de renouvellement du 29 mars.

Les campagnes dont le montant dépasse 30’000 francs et les dons d’au moins 9000 francs qui y sont inclus doivent être déclarés. Après les élections, le contrôle financier vérifie par sondage si cette obligation a été effectivement respectée.

Les principaux partis avaient publié jeudi, à l’expiration du délai d’annonce dans le cadre de la transparence du financement, les budgets sur une plate-forme en ligne. Le canton ne peut toutefois exclure des modifications ultérieures.