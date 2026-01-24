Cédric Aubry confirmé à la direction générale de transN

Keystone-SDA

Cédric Aubry est confirmé au poste de directeur général des Transports publics neuchâtelois (transN), tout en conservant la direction des finances. Il a assuré la fonction ad intérim pendant l'année 2025 à la suite du départ du précédent titulaire Pascal Vuilleumier.

1 minute

(Keystone-ATS) La nomination a été annoncée vendredi soir à l’occasion d’une l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires à La Chaux-de-Fonds. Gabriel Schneider a été choisi par ailleurs comme directeur général suppléant, en complément de ses fonctions de directeur production, précise le communiqué de la compagnie cantonale.

Pour l’année en cours, transN dit vouloir renforcer la «dynamique engagée», avec un budget bénéficiaire malgré une hausse des amortissements liée aux investissements nécessaires à la transformation de l’entreprise. La maîtrise des charges restera une priorité, avec la «ferme» volonté d’assurer des prestations de qualité.