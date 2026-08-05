Canton de Neuchâtel: moins d’éclairage public pour les Perséides

Keystone-SDA

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L'éclairage public sera en partie éteint dans les communes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle dans la nuit du 12 au 13 août prochain. Sans pollution lumineuse, la population pourra mieux observer le ciel durant la nuit des Perséides.

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(Keystone-ATS) L’essaim de météores des Perséides, composé de débris issus de la comète Swift-Tuttle, atteindra son apogée dans la nuit du 12 au 13 août. Des dizaines d’étoiles filantes vont alors se présenter.

Comme chaque année, les trois villes du canton de Neuchâtel vont inciter leur population à tourner les yeux vers le ciel en étendant l’extinction de l’éclairage public.

Cette initiative a aussi pour but de faire réfléchir à notre rapport à l’éclairage nocturne. La réduction de la pollution lumineuse permet une meilleure observation du ciel, limite les perturbations pour la faune nocturne, améliore le bien-être et participe à la réduction de la consommation d’énergie.

L’extinction de l’éclairage public concernera toute la commune du Locle, y compris Les Brenets. Une partie des villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ainsi que des localités de Corcelles-Cormondrèche et de Valangin seront plongées dans le noir.

La ville de Neuchâtel organisera en soirée une balade guidée permettant de découvrir la faune nocturne, et notamment d’observer et d’écouter quelques chauves-souris. De son côté, la Société neuchâteloise d’astronomie accueillera le public pour observer les Perséides et les principaux éléments visibles dans le ciel, avec les explications d’un spécialiste.