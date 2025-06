Caritas Vaud: près de 100’000 personnes aidées en 2024

Keystone-SDA

Caritas Vaud a observé une intensification des besoins sociaux dans le canton en 2024. Près de 100'000 personnes ont bénéficié directement ou indirectement de ses nombreuses prestations d'aides directes, d'hébergement, de conseil social, d'insertion ou encore de formation. Ce chiffre ne cesse de progresser et illustre l'ampleur des défis posés par la précarité dans le canton de Vaud, a indiqué mercredi l'ONG.

2 minutes

(Keystone-ATS) Des épiceries Caritas – avec 209’342 actes d’achats – aux boutiques de seconde main – avec 58’821 actes d’achats -, en passant par la centrale alimentaire (790 tonnes de denrées distribuées), l’accès à une alimentation et à des biens de première nécessité reste un besoin fondamental pour un grand nombre de ménages, relève Caritas Vaud dans son bilan d’activité pour l’année 2024.

L’ONG accompagne également les personnes sans-abri (17’000 nuitées pour 1003 personnes accueillies 365 jours/365), les ménages en situation de surendettement (712 suivis). Et a apporté un soutien aux bénéficiaires de ses services d’insertion sociale et professionnelle (plus de 1000 personnes accompagnées dans des dispositifs comme les appartements de transition Ariane, la Maison des Lionnes, les Espaces Essor ou les mesures d’insertion), souligne-t-elle.

« Ce que montrent ces chiffres, c’est l’ampleur des situations que nous rencontrons chaque jour: familles à petits budgets, personnes isolées, personnes migrantes sans statut, jeunes en rupture, personnes surendettées ou sans toit », souligne Pierre-Alain Praz, directeur de Caritas Vaud, cité dans un communiqué.

« Dans un contexte où les finances publiques se resserrent, nous devons faire des choix stratégiques. En 2024, nous avons investi pour renforcer notre efficacité notamment dans l’aide alimentaire et d’autres investissements nous attendent encore pour pérenniser nos missions », ajoute-t-il.