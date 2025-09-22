La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cassis insiste sur la protection du personnel humanitaire

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis participent à la 80e Assemblée générale de l'ONU. M. Cassis a insisté sur l'importance de protéger les travailleurs humanitaires.

(Keystone-ATS) Dans les plus de 120 conflits armés qui sévissent actuellement à travers le monde, les attaques ciblées contre les personnes qui consacrent leur vie à protéger les plus vulnérables se multiplient. Cela doit cesser», a plaidé le conseiller fédéral, qui participe notamment à la réunion ministérielle sur la protection du personnel humanitaire.

La Suisse avait fait adopter une résolution sur la protection des travailleurs humanitaires en mai 2024 au cours d’une réunion du Conseil de sécurité.

Egalement présente à New York, Karin Keller-Sutter interviendra dans la matinée lors d’un sommet marquant le 30e anniversaire de la Déclaration de Pékin sur l’égalité des sexes. Elle soulignera dans son discours que l’égalité des genres n’est pas un objectif facultatif, mais un droit humain universel et un moteur de développement économique.

Compte tenu des crises actuelles, l’ambiance sera pesante lors de la 80e Assemblée générale de l’ONU. Bon nombre de participants la perçoivent comme une session d’urgence destinée à mettre en garde contre les reculs, voire la perte, de tout ordre international.

Les deux conseillers fédéraux veulent également souligner l’importance d’un ordre international équitable.

