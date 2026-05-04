Cercle scolaire du Locle dans la tourmente: nouveau directeur

Keystone-SDA

Une nouvelle équipe va diriger le Cercle scolaire du Locle (NE), en proie à des difficultés depuis plusieurs années. L'ancienne directrice avait été licenciée et avait contesté son licenciement.

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(Keystone-ATS) Kilian Winz a été nommé directeur du Cercle scolaire du Locle (CSLL) dès la prochaine rentrée scolaire. «Il succédera Ivan Descheneaux, directeur ad intérim», a indiqué lundi la commune du Locle. «Son expérience des situations de crise et sa vision de l’école ont convaincu le Conseil communal», peut-on lire dans le communiqué.

Titulaire d’un bachelor en enseignement, d’un master en sciences de l’éducation et d’un doctorat en sciences de l’éducation obtenu à l’Université de Genève, Kilian Winz exerce actuellement la fonction de conseiller en développement organisationnel à la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud.

Le Conseil communal a également engagé Annie Seydoux et Sonja Evard en tant que directrices adjointes pour les cycles 1 et 3 (à 70% chacune). «Par leurs compétences complémentaires, leur engagement et leur connaissance fine des enjeux éducatifs, ces trois personnes, qui rejoindront l’actuel directeur adjoint Steeve Lambrigger, qui sera en charge du cycle 2 dès la rentrée, constituent une équipe de direction solide et cohérente», a-t-il précisé.

Pas de faute grave

Le CSLL a connu ces dernières années une crise, marquée par des absences prolongées, des réorganisations et des tensions internes. Une analyse du climat de travail a été lancée.

L’an dernier, la directrice s’est opposée à certaines mesures organisationnelles proposées par le Conseil communal, désormais à majorité de droite, au motif d’ingérences dans son travail. Des éléments interprétés comme un refus d’adhérer aux changements attendus.

A l’été 2025, la directrice a été licenciée pour le 31 octobre par le Département cantonal de la formation et des finances à la demande de la Ville du Locle, mais suspendue de ses fonctions avec effet immédiat. La directrice a contesté son licenciement.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal a confirmé en mars la décision du Département de la formation, d’après des informations d’Arcinfo. Selon le tribunal, ce licenciement repose avant tout sur une rupture de confiance devenue «irrémédiable» entre la directrice et les autorités politiques. Cet élément a été jugé suffisamment important pour justifier une fin des rapports de travail, la collaboration étant devenue impossible.

Selon le quotidien neuchâtelois, la Cour ne relève aucune faute grave de la part de la directrice. Les critiques formulées à son encontre, notamment celles liées à son management et au climat qu’elle aurait fait régner à l’interne du CSLL, ne suffisent pas à ordonner son renvoi, car elles n’étaient pas prouvées.