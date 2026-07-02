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Chanel acquiert la maison de chemisiers Charvet

Keystone-SDA

Chanel a annoncé jeudi acquérir le chemisier Charvet, sans dévoiler de montant, afin d'assurer la "pérennité d'une maison patrimoniale française emblématique".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Chanel annonce avoir acquis Charvet afin d’accompagner, sur le long terme, la transmission d’un savoir-faire unique et la pérennité d’une maison patrimoniale française emblématique, dans le respect total de son indépendance créative», a succinctement déclaré ce grand nom français du luxe dans un communiqué transmis à l’AFP.

L’entreprise ajoute que l’accord fait suite à une «conversation créative nouée» entre Charvet et Matthieu Blazy, directeur artistique arrivé en 2025 chez Chanel à l’occasion de sa première collection de prêt-à-porter printemps été 2026.

Fondé en 1838, Charvet est connu pour la création de chemisiers sur mesure. La boutique, située place Vendôme à Paris, vend également des costumes et des accessoires.

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