Chine: nouvelles sanctions à deux plateformes numériques

Keystone-SDA

Le régulateur chinois d'internet a annoncé mardi des sanctions contre deux plateformes, dont l'une appartenant au géant ByteDance, au lendemain de l'annonce d'une campagne officielle qui entend lutter contre les dérives imputées aux réseaux sociaux.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les réseaux sociaux en Chine sont chargés par les autorités de procéder, via des équipes de modération et de censure, à un strict contrôle des contenus qu’elles jugent trop subversifs, vulgaires, pornographiques ou plus généralement néfastes.

Propriété de ByteDance, la maison-mère de TikTok, l’agrégateur de contenus Jinri Toutiao a diffusé du «contenu nuisible» dans la section principale de sa liste de recherches, a affirmé mardi l’Administration nationale du cyberespace (CAC) dans un communiqué.

Elle n’apporte pas davantage de précisions sur la nature de ces contenus.

De son côté, le navigateur internet UCWeb, propriété du mastodonte chinois Alibaba, sera également sanctionné pour «la diffusion en masse (…) de mots-clés liés à des affaires extrêmement sensibles» qui n’avaient pas été publiées au préalable par des organismes ou médias officiels, a indiqué la CAC dans un autre communiqué.

Les sanctions visant ces deux entreprises incluent des «convocations à des entretiens, des injonctions à corriger les manquements dans un délai imparti, des avertissements ainsi que des sanctions strictes de responsables», a précisé le régulateur.

La CAC avait annoncé lundi une campagne de deux mois contre les réseaux sociaux et leurs contenus accusés d'»inciter avec malveillance au conflit» et de véhiculer «une vision négative de la vie».

La diffusion de «rumeurs» sur «l’économie, les finances, la protection sociale et les politiques publiques», ou encore «l’interprétation malveillante des faits sociaux, l’exagération de situations», faisaient partie des problèmes énumérés par le régulateur.

La date du lancement de cette campagne n’a pas été précisée, mais trois plateformes ont déjà été sanctionnées en septembre pour des manquements dans la modération de leurs contenus.

Parmi elles figurent Weibo, souvent comparé à X (ex-Twitter), l’application de vidéos Kuaishou ou encore Xiaohongshu (aussi connue sous le nom «RedNote»), un réseau social très populaire chez les jeunes, comparable à Instagram.

Le détail précis des sanctions visant ces trois plateformes n’a pas été précisée.