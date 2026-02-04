Christian Constantin et Nicolas Voide seront jugés ultérieurement

Christian Constantin et Nicolas Voide, l'ex-président du Grand Conseil, ont comparu devant la justice mercredi à Martigny. Le Tribunal a renvoyé leur affaire et demandé une nouvelle expertise judiciaire dans le cadre du rachat de la villa de l'entrepreneur René Grand.

(Keystone-ATS) Ce rachat par la société Christian Constantin SA pour 975’000 francs, un prix correspondant à la reprise de l’hypothèque, vaut au président du FC Sion d’être poursuivi pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, tout comme son notaire, l’ex-candidat au Conseil d’Etat Nicolas Voide.

La dizaine de contre-expertises présentées mardi par leurs avocats estime que le prix de vente devait se situer, en 2019, entre 890’000 et 979’000 francs. Pour le Ministère public, ce chiffre se monte à 1,47 million de francs.

La Cour a ainsi choisi de commander une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci sera gérée par le Tribunal. Ce dernier a également décidé de disjoindre les deux volets de l’affaire, soit: la faillite de l’entreprise de René Grand de celui lié au rachat de sa villa.