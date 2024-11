CHUV: les ressources humaines accusées de dysfonctionnements

Keystone-SDA

Deux audits et une enquête administrative relèvent des dysfonctionnements dans le processus de rémunération au sein de la Direction des ressources humaines du CHUV. Ils concernent la fixation initiale des salaires, les primes et les promotions des collaborateurs.

(Keystone-ATS) « Leurs analyses concluent à un défaut de contrôle et de validation sur certains points, ainsi qu’à des usages parfois non conformes à la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers), à laquelle le CHUV est soumis », a indiqué vendredi l’Etat de Vaud dans un communiqué.

La Direction des ressources humaines (DRH) de l’hôpital universitaire vaudois « s’est vu attribuer, comparativement à d’autres secteurs du CHUV et au reste de l’administration, davantage de promotions, de primes, d’indemnités, etc, et ceci de manière significative », poursuit le communiqué.

« Des mesures disciplinaires seront prises à l’encontre de plusieurs personnes au sein de la DRH. Il n’y a pas d’éléments justifiant une plainte pénale à ce stade. Des analyses sont encore en cours », est-il précisé.