Aujourd’hui en Suisse

La Suisse a observé aujourd’hui une journée de deuil national en hommage aux victimes de l’incendie de Crans-Montana . De nombreuses personnalités de haut rang en provenance des pays touchés se sont rendues en Valais à cette occasion.

À 14h00 précises, les cloches des églises ont sonné pendant cinq minutes dans tout le pays. Une minute de silence a été observée à l’échelle nationale, tandis que les conductrices et conducteurs de trains ont actionné les avertisseurs sonores des locomotives.

À Martigny, où s’est tenu l’hommage officiel, le président de la Confédération Guy Parmelin, le président français Emmanuel Macron, le président italien Sergio Mattarella ainsi que d’autres hôtes étaient présents aux côtés des proches des victimes et de nombreux membres des services de secours. Neuf des 40 victimes, pour la plupart très jeunes, étaient originaires de France, six d’Italie. Sur les 116 personnes blessées, 83 sont encore hospitalisées en Suisse et à l’étranger.

«Nous avons tous une responsabilité morale: la moindre des choses que l’on puisse faire, c’est présenter les excuses de toute la communauté», a déclaré le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard.

Dans son allocution, Guy Parmelin a rappelé que les jeunes victimes avaient perdu la vie dans un bar «portant le nom d’un groupe d’étoiles, ‘Constellation’». Elles «continueront désormais de briller dans notre mémoire», a-t-il déclaré devant les quelque 700 personnes réunies à Martigny. «Notre pays s’incline devant le souvenir de celles et ceux qui ne sont plus parmi nous et se tient aux côtés de ceux qui entament un long chemin de reconstruction.»

Le Département fédéral de justice et police étudie actuellement la nécessité de prendre des mesures supplémentaires afin de soutenir de manière adéquate les victimes et leurs proches, a-t-il indiqué aujourd’hui.

Ce vendredi également, le couple exploitant le bar «Le Constellation» a été entendu pour la première fois en tant que suspect. Le Ministère public valaisan a ouvert une procédure pénale à leur encontre. Selon des informations de 24 Heures, le gérant, Jacques Moretti, a été placé en détention provisoire à l’issue de son audition. On a par ailleurs appris hier que le parquet de Rome avait ouvert une enquête pour incendie et homicide par négligence.