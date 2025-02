Aujourd’hui en Suisse

Cette série de six épisodes plonge les auditeurs et auditrices dans une histoire de scandale impliquant une banque de stockage de cellules souches en Suisse. «Cellules Perdues» suit le destin de plusieurs familles à travers l’Europe alors qu’elles font face aux intrigues d’entreprise et au manque de transparence du secteur de la conservation privée de cellules souches, tout en s’accrochant à la vie et à l’espoir.

«Cellules Perdues» est un podcast original et trilingue de SWI swissinfo.ch, produit en collaboration avec Piz Gloria Productions, Studio Ochenta et Futur Proche. Le premier épisode sera disponible le 18 février 2025 sur toutes vos plateformes préférées, dont Apple PodcastsLien externe et SpotifyLien externe.