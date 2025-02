Heute in der Schweiz

Die beiden Kandidaten für die Nachfolge von Viola Amherd als Vorsteherin des Verteidigungsdepartements sind in der Bevölkerung nicht beliebt. Dies zeigt eine Umfrage von Tamedia.

18% der Schweizerinnen und Schweizer wünschen sich den derzeitigen Präsidenten des Schweizerischen Bauernverbandes, Markus Ritter, als Nachfolger von Viola Amherd. Der zweite Kandidat für das Amt, der Zuger Regierungsrat Martin Pfister, erreicht mit 20% einen leicht höheren Wert. Vor allem aber wünschen sich 36% der Befragten eine andere Person im Bundesrat.

Auch wenn die Meinung der Bevölkerung in dieser Frage wenig aussagekräftig ist – die Mitglieder des Bundesrats werden von der Bundesversammlung und nicht vom Volk gewählt – zeigt die Umfrage laut der Tageszeitung 24 heures doch die Präferenzen der Wählerbasis der verschiedenen Parteien.

So ist Markus Ritter bei der bäuerlichen Wählerschaft der SVP sehr beliebt. Bei den Linken, insbesondere bei den Grünen, schneidet er hingegen schlecht ab. Martin Pfister, der in Bundesbern kaum bekannt ist, könnte von der Attraktivität des Neuen profitieren. Dass er in seinem Kanton die COVID-Krise zu bewältigen hatte und über langjährige Regierungserfahrung verfügt, wird ebenfalls als beruhigend empfunden.

Alt-Bundesrat Christoph Blocher scheint in der mangelnden

Begeisterung der Bevölkerung für die Mitte-Kandidaten eine Chance zu sehen, auf die politische Bühne zurückzukehren. Er sieht nicht ein, warum sich die Bundesversammlung an die Vorschläge der Parteien halten soll. Jetzt müsse eine fähige Person gewählt werden, die die «Missstände im Verteidigungsdepartement so schnell wie möglich behebt», und er könne sich vorstellen, das Amt selbst zu übernehmen.