Aujourd’hui en Suisse

Le retrait de l’or des droits de douane américains imposés à la Suisse soulage toute la branche.

Les États-Unis n’imposeront finalement pas de droits de douane sur l’or , a écrit le président Donald Trump sur son réseau social Truth Social. La branche se dit soulagée par cette annonce.

Après qu’un document officiel, classant les lingots d’or d’un kilogramme et ceux de 100 onces comme soumis à des droits de douane, a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le cours du métal précieux à un niveau record, l’inquiétude est désormais retombée.

Car avec un droit de douane de 39% à l’importation de lingots d’or, comme prévu par l’administration Trump sur une grande partie des produits suisses, «on aurait porté un coup durable à l’ensemble du commerce international physique de l’or, et les États-Unis ne se seraient pas rendu service», déclare Christoph Wild, président de l’Association suisse des fabricants et négociants en métaux précieux (ASFCMP).

Une part substantielle des exportations vers les États-Unis au premier semestre 2025 concernait l’or. Selon les spécialistes, ce commerce a gonflé l’excédent de la balance commerciale suisse avec Washington. Ils espèrent désormais que le retrait des exportations d’or de la balance commerciale pourra renforcer la position de négociation de la Suisse.