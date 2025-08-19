Aujourd’hui en Suisse

Le président français Emmanuel Macron plaide pour que la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ait lieu à Genève. Les présidents ukrainien et russe ont tous deux confirmé qu’ils étaient disposés à se rencontrer.

Le chef de l’État français a indiqué, dans un entretien à la chaîne de télévision LCI, qu’il y avait une «volonté collective» pour que la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se tienne en Europe. «Ce sera un pays neutre, et donc peut-être la Suisse, je plaide pour Genève, ou un autre pays. La dernière fois qu’il y a eu des discussions bilatérales, c’était à Istanbul», a-t-il rappelé.

La Suisse est «plus que prête» à accueillir un sommet entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis, mettant en avant le savoir-faire helvétique dans ce domaine. «Je crois à 200% à l’organisation de ce sommet et nous avons des discussions en ce sens depuis longtemps», a-t-il indiqué, lors d’une apparition conjointe avec son homologue italien Antonio Tajani, en visite à Berne.

Ignazio Cassis a précisé qu’il offrirait «l’immunité» au président russe Vladimir Poutine, malgré son inculpation devant la Cour pénale internationale, à condition qu’il vienne «pour une conférence de paix». De son côté, Antonio Tajani a souligné que Rome restait disponible pour l’organisation d’un sommet, mais que l’Italie «soutenait» Genève.