Travail.Suisse exige 2% de salaire en plus en 2026

Keystone-SDA

Travail.Suisse exige une augmentation salariale de 2% en moyenne en 2026. Cette hausse doit compenser l'augmentation du coût de la vie et mettre fin au retard salarial accumulé ces dernières années, estime la faîtière syndicale qui a présenté mardi ses revendications.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En 2022 et 2023, les salaires réels ont beaucoup reculé dans de nombreuses branches, une situation qui a quelque peu été corrigée les deux années suivantes. Mais ça ne suffit pas, affirme Thomas Bauer, responsable de la politique économique à Travail.Suisse.

La hausse des primes d’assurance maladie et celle des loyers pèsent par ailleurs de plus en plus lourd dans les budgets. Des augmentations de salaire d’au moins 2% en moyenne pour 2026 permettraient de maintenir le pouvoir d’achat intérieur, un objectif important en période de turbulences de l’économie mondiale.

