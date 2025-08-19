La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Suisse est «plus que prête» à accueillir un sommet sur l’Ukraine

Keystone-SDA

La Suisse était "plus que prête" à accueillir un sommet entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Le ministre en charge des Affaires étrangères a notamment souligné le savoir-faire helvétique dans ce domaine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je crois à 200% à l’organisation de ce sommet et nous avons des discussions en ce sens depuis longtemps» a indiqué Ignazio Cassis lors d’une apparition conjointe avec son homologue italien Antonio Tajani à Berne. Le Tessinois a aussi expliqué avoir déjà rappelé à plusieurs reprises la disponibilité de la Suisse au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Ignazio Cassis a aussi remercié le président français Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni pour la confiance qu’ils accordent à la Suisse. Le chef du DFAE a précisé que la Suisse offrira «l’immunité» à Poutine s’il «vient pour une conférence de paix.

De son côté, Antonio Tajani a souligné que Rome restait disponible pour l’organisation d’un sommet, mais que l’Italie «soutenait» Genève.

