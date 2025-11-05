Aujourd’hui en Suisse

La Suisse expulse les cuisinières étoilées du Bürgenstock , le célèbre complexe hôtelier qui avait accueilli la conférence pour la paix en Ukraine l’an dernier. Ce ne sont pas leurs compétences culinaires qui sont en cause, mais leurs lacunes linguistiques.

Le Bürgenstock se targuait d’avoir engagé «les deux meilleures cuisinières asiatiques au monde». Malgré leurs 16 points au GaultMillau, les jumelles thaïlandaises Vilai et Virat Kanjan ont perdu leur emploi. Le canton de Nidwald a refusé de prolonger leur permis de séjour, après trois échecs au test d’allemand requis.

«Nous avons échoué à la partie orale de l’examen d’allemand, nous avons donc dû partir», a expliqué Virat Kanjan au portail Nau.ch. Elle s’exprime en anglais, la langue la plus utilisée dans ce complexe hôtelier de luxe qui accueille et emploie des personnes venues du monde entier.

Le canton de Nidwald défend son exigence linguistique, estimant que la maîtrise de l’allemand est un facteur clé d’intégration sociale. De son côté, la fédération de l’hôtellerie et de la restauration Gastrosuisse critique des exigences jugées particulièrement strictes pour les ressortissants et ressortissantes de pays tiers dans le secteur.

Cette affaire a toutefois profité au Schloss Elmau, en Bavière. L’établissement allemand a accueilli les deux sœurs à bras ouverts et s’étonne des règles helvétiques. «Elles enrichissent à la fois notre cuisine et l’ensemble de l’établissement», a déclaré sa direction.