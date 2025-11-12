Aujourd’hui en Suisse

L’histoire regorge d’exemples où des personnes ont trouvé refuge dans des ambassades . Dans l’ambassade de Suisse au Népal, c’est un léopard qui a tenté de se cacher.

Personne ne s’attendait à une telle visite. Mardi, un léopard a été capturé dans l’enceinte de l’ambassade de Suisse à Katmandou, la capitale népalaise. L’animal aurait cherché à fuir l’activité humaine, selon un responsable de la conservation cité par les autorités népalaises.

D’après les médias locaux relayés par SRF News, le félin s’était réfugié dans une étroite allée du site de l’ambassade. Le National Trust for Nature Conservation, la police népalaise et le service forestier local ont collaboré pour évacuer l’animal.

Pour cela, il a fallu anesthésier le léopard, âgé de quatre ans. Il a ensuite été transféré au zoo pour des soins et une observation. On ignore encore d’où il venait et comment il a pu pénétrer sur le terrain de l’ambassade, donc sur sol suisse.