Aujourd’hui en Suisse

Jeffrey Epstein, proche de nombreuses personnalités influentes aux États-Unis et ailleurs, avait été arrêté et inculpé pour exploitation sexuelle de mineures en 2019.

Le trafic sexuel de Jeffrey Epstein avait également des ramifications en Suisse. C’est ce que révèle la NZZ am Sonntag, selon laquelle l’homme d’affaires, décédé en 2019 dans une prison de New York, était aussi client d’une grande banque helvétique.

«Salut Jeffrey! J’ai une assistante de Zurich pour toi. Je t’avais déjà envoyé ses photos (…) J’en ai quelques-unes nouvelles ici à Zurich, mais pas encore à New York ou Paris.» C’est ce qu’on peut lire dans un courriel de 2016 dont l’expéditeur n’est pas identifié. Le terme «assistante» était utilisé par le réseau de trafic sexuel du multimillionnaire américain pour désigner les femmes exploitées à des fins de prostitution.

Le journal dominical zurichois mentionne également un échange en 2015 entre un journaliste du Guardian et Jeffrey Epstein concernant la Banque HSBC Private Bank de Genève dans laquelle le milliardaire aurait détenu des comptes. Pour l’instant, l’Office fédéral de la justice n’a encore reçu aucune demande d’entraide judiciaire des États-Unis.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a signé la loi ordonnant la publication intégrale du dossier lié à l’affaire Epstein. Il s’agit de dizaines de milliers de pages.