Aujourd’hui en Suisse

La conférence de presse sur les résultats de la procédure de consultation relative aux Bilatérales III a été très suivie.

Séance parlementaire oblige, c’est ce vendredi – et non mercredi – que le Conseil fédéral a tenu sa réunion hebdomadaire . Le gouvernement a approuvé le projet de mandat visant à négocier un accord commercial avec les États-Unis . Le mémorandum d’entente signé le 14 novembre servira de base: les droits de douane actuels de 39% devraient être remplacés par un taux unique de 15%. Le mandat doit désormais être soumis à l’examen des cantons et des commissions parlementaires.

Le Conseil fédéral a également présenté les résultats de la procédure de consultation relative au paquet «Stabilisation et développement des relations Suisse‑UE». Selon lui, une «large majorité» des milieux consultés soutient ce paquet d’accords. Toutefois, la consultation a mis en évidence certains points sensibles qui nécessitent des ajustements, notamment en matière de protection des salaires et de clause de sauvegarde sur l’immigration. Le gouvernement entend donc rediscuter ces aspects avec les partenaires sociaux avant de transmettre son message au Parlement, en mars.

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de renforcer le mécanisme permettant de réintroduire temporairement des obligations de visa pour certains pays tiers, conformément à une réglementation européenne modifiée dans le cadre de Schengen. Ces obligations pourraient être rétablies si les seuils d’asile venaient à être dépassés ou si l’ordre public était menacé.

Enfin, le premier contrat portant sur huit avions de chasse F‑35 a été signé. Selon Armasuisse, l’accord conclu en septembre avec le gouvernement américain et Lockheed Martin prévoit que la Suisse assumera d’éventuels coûts supplémentaires. L’Office fédéral de l’armement souligne toutefois que le pays bénéficiera des mêmes conditions contractuelles que celles négociées par Washington, comme l’a rapporté le quotidien Le Temps.