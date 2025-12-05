Aujourd’hui en Suisse
On a coutume de dire que «c’était trop beau pour être vrai». Cet adage prend tout son sens dans l’actualité suisse de ce vendredi avec l’histoire de la vente aux enchères d’une plaque d’immatriculation.
Sinon, l’actualité du jour est aussi marquée par des annonces très attendues du côté du Conseil fédéral.
Séance parlementaire oblige, c’est ce vendredi – et non mercredi – que le Conseil fédéral a tenu sa réunion hebdomadaire. Le gouvernement a approuvé le projet de mandat visant à négocier un accord commercial avec les États-Unis. Le mémorandum d’entente signé le 14 novembre servira de base: les droits de douane actuels de 39% devraient être remplacés par un taux unique de 15%. Le mandat doit désormais être soumis à l’examen des cantons et des commissions parlementaires.
Le Conseil fédéral a également présenté les résultats de la procédure de consultation relative au paquet «Stabilisation et développement des relations Suisse‑UE». Selon lui, une «large majorité» des milieux consultés soutient ce paquet d’accords. Toutefois, la consultation a mis en évidence certains points sensibles qui nécessitent des ajustements, notamment en matière de protection des salaires et de clause de sauvegarde sur l’immigration. Le gouvernement entend donc rediscuter ces aspects avec les partenaires sociaux avant de transmettre son message au Parlement, en mars.
Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de renforcer le mécanisme permettant de réintroduire temporairement des obligations de visa pour certains pays tiers, conformément à une réglementation européenne modifiée dans le cadre de Schengen. Ces obligations pourraient être rétablies si les seuils d’asile venaient à être dépassés ou si l’ordre public était menacé.
Enfin, le premier contrat portant sur huit avions de chasse F‑35 a été signé. Selon Armasuisse, l’accord conclu en septembre avec le gouvernement américain et Lockheed Martin prévoit que la Suisse assumera d’éventuels coûts supplémentaires. L’Office fédéral de l’armement souligne toutefois que le pays bénéficiera des mêmes conditions contractuelles que celles négociées par Washington, comme l’a rapporté le quotidien Le Temps.
La population suisse se montre généreuse: une nouvelle étude révèle que 82% des ménages font des dons. Mais à qui profitent ces contributions?
Selon le dernier rapport de l’organisme de certification ZEWO, les ménages suisses ont versé 2,25 milliards de francs en 2024, un niveau stable par rapport aux années précédentes. Les statistiques soulignent que les dons soutiennent de plus en plus l’action humanitaire à l’étranger, et un peu moins les ONG actives sur les questions sociales en Suisse. Ce déplacement s’explique en grande partie par les guerres en Ukraine et à Gaza.
Sur le plan intérieur, l’éboulement de Blatten a suscité une solidarité exceptionnelle, générant 68 millions de francs en dons et contributions publiques. Pour 2025, un niveau élevé de dons est à nouveau attendu, même si les chiffres ne sont pas encore disponibles.
Mais le financement institutionnel se contracte: les organisations caritatives sont sous pression, après l’effondrement du soutien de l’Agence américaine pour le développement international et la réduction des budgets d’aide internationale en Europe et en Suisse. Les dons privés ne suffisent pas à compenser, a expliqué la directrice de ZEWO, Martina Ziegerer, à la télévision publique SRF.
On était parti pour battre tous les records en matière de vente d’une plaque d’immatriculation, mais tout est à refaire. Jeudi soir à Soleure, les enchères avaient dépassé le seuil d’un million de francs pour l’immatriculation «SO 1», pulvérisant les précédents sommets.
Les enchères avaient débuté à 10’000 francs, avec des paliers des 1000 francs. Les choses se sont rapidement emballées, et rapidement tous les records étaient battus. Mais les choses étaient visiblement trop belles pour être vraies. Et le fait que l’enchérisseur qui a propulsé le prix à un million participait à la vente aux enchères sous le pseudonyme «Inceste» ne pouvait que mettre la puce à l’oreille.
Finalement, vendredi, les autorités soleuroises ont annoncé que la mise aux enchères de la plaque «SO 1» sera relancée en raison d’«offres abusives».
Ce n’est pas la première fois que «SO 1» est mise aux enchères: en 1994, elle s’était vendue 20’000 francs, faisant de Soleure un pionnier dans ce domaine. Aujourd’hui, les cantons engrangent des millions grâce à ce système. Les enchères se poursuivent jusqu’au 17 décembre.
Selon des données de l’Office fédéral de la statistique, un habitant sur cinq – soit près de 1,35 million de personnes – vit encore dans sa commune d’origine. La RTS a créé des cartes interactives pour illustrer le phénomène.
Les villes semblent retenir davantage leurs natifs que les campagnes: à Yverdon-les-Bains (56%) et Bellinzone (54%), plus de la moitié des citoyens d’origine toujours sur place. Lausanne et Bienne affichent également une forte fidélité, avec 45%.
Si 80% de la population ne vit plus dans son lieu d’origine, la plupart des gens ne s’en éloignent pas beaucoup: 55% demeurent dans leur canton d’origine. L’ancrage le plus marqué se trouve à Genève, où plus de quatre Genevois sur cinq vivent encore dans le canton.
À l’inverse, l’Emmental illustre un exode durable. Les cartes de RTS montrent que l’émigration massive de la fin du XIXᵉ siècle – provoquée par la pauvreté – reste visible aujourd’hui. Dans plusieurs districts, moins de 5% des natifs vivent encore sur place, et certaines communes comptent dix à vingt fois plus de personnes ayant des racines locales que d’habitants actuels.
