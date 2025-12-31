Aujourd’hui en Suisse
Alors qu’une nouvelle année s’achève, les médias suisses reviennent sur les faits marquants de 2025 et se risquent même à quelques prévisions pour l’an prochain. Et sur les réseaux sociaux, chacun et chacune partage ses moments forts personnels, tout comme ceux plus difficiles.
Mais à Moutier, minuit ne sonnera pas uniquement le passage à 2026 – il marquera aussi l’intégration officielle de la commune dans le canton du Jura. Une fête est prévue, mais tout le monde ne se réjouit pas du changement.
Alors que, cette nuit, le Nouvel An sera fêté partout en Suisse, à Moutier, le dernier coup de cloche de minuit sera aussi synonyme de changement de canton.
Moutier passera le 1er janvier du canton de Berne au canton du Jura. L’événement sera célébré par une marche aux flambeaux, un banquet ainsi qu’un spectacle son et lumière. Selon l’équipe d’organisation des festivités, plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette «nuit qui entrera dans les livres d’histoire».
La population de Moutier s’était prononcée en mars 2021 en faveur du changement de canton lors d’une votation, avec 54,9% de voix favorables. Les citoyennes et citoyens qui souhaitaient ce changement seront probablement ceux qui fêteront le plus.
Mais malgré cette décision démocratique, les divisions au sein de la population restent profondes. Et le fait qu’une minorité ne soutienne toujours pas le projet n’échappe pas au maire de Moutier, le centriste Marcel Winistoerfer: «Ils sont de moins en moins nombreux, mais il reste encore 40% des personnes à convaincre», a-t-il déclaré au quotidien Le Temps. Il faudra faire preuve de patience et de tact.
Le brouillard – et le fait de s’en plaindre – fait autant partie de la vie automnale et hivernale suisse que la fondue est accompagnée de pain ou de patates. Et pourtant, le nombre de jours de brouillard a diminué.
Au cours des trente dernières années, le brouillard est devenu plus rare en Suisse, comme le montrent les données de MétéoSuisse. Entre 1971 et 1980, la station de mesure «Genève / Cointrin» enregistrait en moyenne environ 30 jours de brouillard par an; entre 2010 et 2020, ce chiffre n’était plus que d’environ 16 jours.
À noter qu’une journée est considérée comme brumeuse si du brouillard est présent lors de l’une des trois observations quotidiennes – le matin, à midi ou le soir. Une journée brumeuse le matin, mais ensoleillée à midi entre donc dans les statistiques.
Selon les spécialistes de la météo, la raréfaction du brouillard s’explique par plusieurs facteurs: des conditions météorologiques changeantes, une meilleure qualité de l’air ainsi qu’une urbanisation croissante, écrit le quotidien Le Nouvelliste.
Malgré un durcissement des conditions douanières, le tourisme d’achat est en plein essor en Suisse.
Le Conseil fédéral avait abaissé il y a un an la franchise-valeur pour les achats à l’étranger, la faisant passer de 300 à 150 francs par personne et par jour. Selon une étude de l’Université de Saint-Gall, le tourisme d’achat a toutefois augmenté de 10% depuis 2022. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières constate lui aussi une nette hausse des dédouanements via l’application QuickZoll: de 38’000 au premier semestre 2024 à 88’000 sur la même période cette année.
Cet afflux, notamment vers la France, a des répercussions négatives sur certains commerces de Suisse, comme le rapporte la RTS. Olivier Zuretti, président de l’association neuchâteloise Commerces-NE, constate que les consommatrices et consommateurs se rendent plus souvent en France depuis la baisse du montant de la franchise et évitent ainsi les centres urbains du canton.
Face à cette situation, les associations suisses de commerçants envisagent de nouvelles mesures pour contrer la tendance du tourisme d’achat.
Alors que certains jeunes recherchent le plaisir de la neige sur les pistes rouges et noires, d’autres s’exercent sur les pistes de ski de fond dans le cadre du camp suisse de ski de fond pour la jeunesse. Parmi eux, cinq jeunes requérants d’asile.
Ce projet d’intégration du canton de Lucerne a eu lieu pour la première fois en 2024. D’abord conçu comme un projet pilote, il est désormais devenu une offre permanente. «La demande est forte», explique Ladina Käppeli, qui accompagne les personnes réfugiées. Environ 60 jeunes requérants d’asile se sont inscrits cette année, cinq d’entre eux ont été sélectionnés par tirage au sort.
Au total, 140 enfants et adolescents participent actuellement au camp suisse de ski de fond pour la jeunesse à Engelberg, dans le canton d’Obwald. Et en dehors des pistes aussi, les jeunes requérants d’asile sont intégrés aux activités du programme.
Cela fonctionne, même si leur allemand n’est pas encore très bon, indique Ladina Käppeli. «C’est ça qui est génial avec les enfants et les adolescents: tout va vite et sans complications. Et ils se comprennent même avec peu de mots.»
Durant la semaine entre Noël et Nouvel An, nous vous présentons les articles les plus lus de notre rubrique «Swiss Abroad». Aujourd’hui, nous abordons le thème de la retraite – en Suisse comme à l’étranger.
Le nombre de retraités suisses vivant à moitié en Suisse et à moitié dans un autre pays n’est pas officiellement connu. En effet, ces personnes sont soit officiellement domiciliées en Suisse, soit inscrites auprès d’une représentation consulaire et donc considérées comme résidant entièrement à l’étranger.
Ce mode de vie est certes attractif, mais plusieurs aspects doivent être pris en compte. Par exemple, avoir deux résidences – l’une à l’étranger et l’autre en Suisse – va de pair avec une multiplication des coûts.
Et hormis d’autres aspects comme le domicile fiscal ou l’assurance maladie, vivre entre deux mondes peut aussi signifier de n’être réellement ancré nulle part. Selon Daniel Schärer, un Suisse de l’étranger, il est donc important d’«avoir des personnes de confiance en Suisse et à l’étranger, pour gérer les urgences lorsque l’on est absent et savoir à qui s’adresser lorsque l’on est sur place».
