Aujourd’hui en Suisse

Alors que, cette nuit, le Nouvel An sera fêté partout en Suisse, à Moutier, le dernier coup de cloche de minuit sera aussi synonyme de changement de canton.

Moutier passera le 1er janvier du canton de Berne au canton du Jura. L’événement sera célébré par une marche aux flambeaux, un banquet ainsi qu’un spectacle son et lumière. Selon l’équipe d’organisation des festivités, plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette «nuit qui entrera dans les livres d’histoire».

La population de Moutier s’était prononcée en mars 2021 en faveur du changement de canton lors d’une votation, avec 54,9% de voix favorables. Les citoyennes et citoyens qui souhaitaient ce changement seront probablement ceux qui fêteront le plus.

Mais malgré cette décision démocratique, les divisions au sein de la population restent profondes. Et le fait qu’une minorité ne soutienne toujours pas le projet n’échappe pas au maire de Moutier, le centriste Marcel Winistoerfer: «Ils sont de moins en moins nombreux, mais il reste encore 40% des personnes à convaincre», a-t-il déclaré au quotidien Le Temps. Il faudra faire preuve de patience et de tact.