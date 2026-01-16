Aujourd’hui en Suisse

Les Jeux olympiques d’hiver se tiendront du 6 au 22 février sur plusieurs sites répartis dans les Alpes italiennes.

«On ne peut pas faire comme si cela n’avait pas existé.» C’est ainsi qu’Alexandre Edelmann résume la décision de Présence Suisse de réduire la voilure de son programme aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Corina. Deux semaines après l’incendie tragique de Crans‑Montana, l’impact international de cette catastrophe demeure considérable. Le ministère suisse des Affaires étrangères sait parfaitement que le drame a trouvé un écho bien au‑delà des frontières nationales.

Comme le rapporte le quotidien Le Temps, Présence Suisse, l’organe du Département fédéral des affaires étrangères chargé de promouvoir l’image du pays à l’étranger, a décidé d’annuler plusieurs soirées prévues dans ses espaces d’accueil House of Switzerland, conçus pour mettre en valeur les valeurs et la culture helvétiques. «Nous avons adapté le programme pour tenir compte des sensibilités et éviter des éléments qui auraient pu être mal compris», explique Alexandre Edelmann.

Avec six personnes décédées et dix autres grièvement blessées, l’Italie a été particulièrement frappée par la tragédie de Crans-Montana. Le pays figure parmi les critiques les plus virulents: responsables politiques et médias ont dénoncé avec force l’absence de mesures de sécurité adéquates. «Ce qui s’est passé n’est pas un simple accident. C’est le résultat de trop de gens qui n’ont pas fait leur travail – ou qui ont cru pouvoir gagner de l’argent facilement», a déclaré la Présidente du Conseil Giorgia Meloni.

Le Temps écrit que, si les responsables suisses présents en Italie constatent déjà des dégâts d’image évidents, le directeur de Présence Suisse estime qu’il est encore trop tôt pour mesurer pleinement les effets à long terme.