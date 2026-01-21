Aujourd’hui en Suisse

À Davos, le discours de 90 minutes du président américain a alterné entre louanges de son action et critiques de son prédécesseur et du reste du monde. Il a assuré qu’il «s’en souviendrait» si on ne lui donnait pas le Groenland, et a également tenu à raconter sa version de l’appel téléphonique avec Karin Keller-Sutter sur les droits de douane.

L’arrivée tardive à Davos du locataire de la Maison-Blanche, due à un problème électrique sur Air Force One, n’a pas modifié l’heure de début de son discours «devant de nombreux amis et quelques ennemis», a-t-il déclaré en saluant la salle comble.

Le président américain s’est essentiellement plaint du manque de reconnaissance du reste du monde pour ce que les États-Unis ont fait dans le passé et font aujourd’hui. «Nous n’obtiendrons probablement rien en retour à moins que je ne décide de recourir à un usage excessif de la force. Nous ne le ferons pas, et j’entends des soupirs de soulagement dans la salle», a-t-il assuré, faisant référence à son souhait d’obtenir le Groenland.

Donald Trump a également raillé l’ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter en donnant sa version de l’appel téléphonique qui avait fait grimper les droits de douane à 39% et disant combien elle l’avait énervé: «Elle répétait sans cesse ‘Vous ne pouvez pas faire ça, nous sommes un petit pays’».

Quelques heures avant Donald Trump, son secrétaire au Trésor Scott Bessent a estimé que les Européens devraient éviter un «réflexe de colère» et écouter les arguments du président américain concernant une acquisition du Groenland. Il a aussi fait l’éloge de Guy Parmelin, assurant qu’il était un représentant fantastique «pour les Français».