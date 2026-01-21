Aujourd’hui en Suisse
Helvètes du monde, bonjour,
En ce troisième jour du WEF, l’arrivée du président américain Donald Trump a fait grand bruit. Durant son discours fleuve de près de 90 minutes, il est longuement revenu sur le Groenland.
Et, d’après le secrétaire au Trésor étatsunien Scott Bessent, le président de la Confédération Guy Parmelin serait un représentant fantastique «pour les Français».
Bonne lecture,
À Davos, le discours de 90 minutes du président américain a alterné entre louanges de son action et critiques de son prédécesseur et du reste du monde. Il a assuré qu’il «s’en souviendrait» si on ne lui donnait pas le Groenland, et a également tenu à raconter sa version de l’appel téléphonique avec Karin Keller-Sutter sur les droits de douane.
L’arrivée tardive à Davos du locataire de la Maison-Blanche, due à un problème électrique sur Air Force One, n’a pas modifié l’heure de début de son discours «devant de nombreux amis et quelques ennemis», a-t-il déclaré en saluant la salle comble.
Le président américain s’est essentiellement plaint du manque de reconnaissance du reste du monde pour ce que les États-Unis ont fait dans le passé et font aujourd’hui. «Nous n’obtiendrons probablement rien en retour à moins que je ne décide de recourir à un usage excessif de la force. Nous ne le ferons pas, et j’entends des soupirs de soulagement dans la salle», a-t-il assuré, faisant référence à son souhait d’obtenir le Groenland.
Donald Trump a également raillé l’ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter en donnant sa version de l’appel téléphonique qui avait fait grimper les droits de douane à 39% et disant combien elle l’avait énervé: «Elle répétait sans cesse ‘Vous ne pouvez pas faire ça, nous sommes un petit pays’».
Quelques heures avant Donald Trump, son secrétaire au Trésor Scott Bessent a estimé que les Européens devraient éviter un «réflexe de colère» et écouter les arguments du président américain concernant une acquisition du Groenland. Il a aussi fait l’éloge de Guy Parmelin, assurant qu’il était un représentant fantastique «pour les Français».
Les lacunes dans les contrôles incendie du bar Le Constellation sont plus graves qu’annoncé, révèle la RTS sur la base de documents officiels de la commune de Crans-Montana.
Aucune véritable inspection incendie n’a été réalisée lors de la rénovation du Constellation en 2015. C’est ce qui ressort de dizaines de documents d’archives de la commune de Crans-Montana que le Pôle enquête de la RTS a pu consulter. Interrogés, les responsables administratifs et politiques ont refusé de s’exprimer, réservant leurs déclarations à la justice.
D’après les recherches de la RTS, lors de la visite de 2016, présentée comme un contrôle incendie par les autorités communales lors de la conférence de presse du 6 janvier, il s’est agi uniquement de vérifier ce qui avait été exigé en 2015 dans le permis de construire relatif à la pose d’une véranda sur la terrasse. Les travaux de rénovation au sous-sol, dont la mousse phonique au plafond qui s’est révélé inflammable, ne faisaient pas partie de la procédure.
Dans les rapports des deux contrôles effectués en 2018 et 2019, plusieurs points sont signalés comme n’étant «pas en ordre», notamment quant au nombre de clients admis, à la formation du personnel ou à un exercice d’évacuation. À la dernière ligne, la date de la prochaine inspection est notée comme «à définir».
Les Suisses restent attachés à la neutralité, mais seraient prêts à fournir des armes à l’Ukraine. Voilà ce qui ressort d’un sondage réalisé auprès de 2088 personnes, en ligne, par l’institut de recherche Sotomo pour le compte de l’association «NeutRealität».
56% des personnes interrogées pensent que la Suisse devrait pouvoir livrer des munitions à l’Ukraine à des fins d’autodéfense contre les drones. Les sanctions économiques à l’encontre des États qui violent le droit international sont également soutenues par une large majorité, à savoir 75%.
Dans le même temps, 80% d’entre elles souhaitent que la neutralité soit maintenue. En outre, 85% estiment que la Suisse ne devrait pas participer à des conflits militaires.
Toutefois, le sondage montre que 74% ne croient pas au caractère protecteur de la neutralité armée. Ainsi, 83% des personnes interrogées souhaitent pouvoir coopérer avec des États amis pour assurer leur propre protection et 58% se prononcent même en faveur d’une adhésion de la Suisse à l’OTAN, si la situation sécuritaire venait à se détériorer à l’avenir.
La marge d’erreur du sondage est de +/-2,2%.
Près de 3000 personnes ont manifesté dans différentes villes de Suisse contre le gouvernement syrien. Quelques incidents ont émaillé les manifestations.
Près de 2000 personnes ont protesté mardi soir à Berne contre l’avancée des troupes gouvernementales syriennes dans les régions du nord et de l’est contrôlées par les Kurdes en Syrie. La police a toléré ce rassemblement, qui n’avait pas été autorisé. Des personnes encagoulées ont tenté de forcer un barrage policier et ont attaqué les forces de l’ordre avec des projectiles.
À Winterthour, quelque 300 personnes se sont rassemblées à la gare centrale, selon la police municipale. Cette dernière précise qu’aucun dégât matériel n’a été signalé, mais que la circulation a été fortement perturbée.
À Bâle également, un rassemblement non autorisé s’est formé vers 18h30. Un cortège de 500 personnes a ensuite défilé dans le centre-ville. La vitre d’un tramway a été endommagée et un passager blessé à la tête.
