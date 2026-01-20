Manifestations en Suisse contre le gouvernement syrien

Keystone-SDA

Près de 2000 personnes ont manifesté mardi soir à Berne contre l'avancée des troupes gouvernementales syriennes dans les régions contrôlées par les Kurdes en Syrie. D'autres rassemblements ont également eu lieu à Bâle et Winterthour (ZH).

2 minutes

(Keystone-ATS) A Berne, les manifestants se sont rendus vers 19h00 sur la place Fédérale avant de rejoindre le centre alternatif de la Reitschule. La police a toléré ce rassemblement, mais pas de nouveau cortège, a observé un journaliste de l’agence de presse Keystone-ATS

Des incidents ont émaillé la manifestation. Des personnes encagoulées ont lancé des projectiles sur les forces de l’ordre, qui ont riposté à plusieurs reprises avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. A 21h40, le rassemblement s’était dispersé.

La police bernoise a été soutenue par la police cantonale de Bâle-Ville. La manifestation n’avait pas été autorisée.

500 personnes à Bâle

Une heure avant le début de la manifestation à Berne, quelque 300 personnes s’étaient rassemblées à la gare centrale de Winterthour en «solidarité avec le Rojava», selon la police municipale. Outre de nombreux participants kurdes, des représentants de l’extrême gauche étaient mêlés aux manifestants.

La manifestation a été dispersée vers 19h45. Aucun dégât matériel n’a été signalé, mais, selon la police, la circulation a été fortement perturbée.

À Bâle également, un rassemblement non autorisé s’est formé vers 18h30 sur la Claraplatz, a annoncé mardi soir la police de Bâle-Ville. Un cortège de 500 personnes a ensuite défilé dans le centre-ville, au cours duquel plusieurs pétards ont été allumés et des banderoles ont été accrochées à différents endroits.

Une vitre d’un tramway a été endommagée et un passager blessé à la tête. Il a dû être transporté à l’hôpital par les services d’urgence, a indiqué un porte-parole de la police. Le cortège a ensuite traversé la Barfüsserplatz et le Mittlere Brücke pour revenir à la Claraplatz, où le rassemblement s’est dispersé vers 22h15.

Depuis quelques jours, les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés progressent dans les régions kurdes du nord et de l’est de la Syrie. Le pouvoir syrien a annoncé mardi soir un nouveau cessez-le-feu avec les forces kurdes, repliées sous la pression militaire dans leur bastion du nord de la Syrie, à Hassaké, et lâchées par leur allié américain.