Aujourd’hui en Suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin (à gauche) et la conseillère d’État vaudoise Valérie Dittli lors de la visite d’une exploitation agricole touchée par la sécheresse.

Valérie Dittli tourne la page. Dans un entretien publié jeudi par le quotidien Le Temps, la conseillère d’État vaudoise annonce son départ du Centre . Elle entend se représenter au gouvernement vaudois sous les couleurs d’un nouveau parti, le Mouvement libéral. Les élections vaudoises sont prévues le 28 février 2027.

«Je n’avais pas d’autre choix, c’était devenu une nécessité», explique celle qui en était membre depuis près de dix ans. Cette décision provoque une onde de choc au sein de la section vaudoise. Deux responsables du parti, Laurent Chaubert, président de Terre au Centre, et Yannick Escher, syndic de Henniez, ont également annoncé leur départ.

Ces démissions surviennent sur fond de vives tensions internes. Les affrontements entre partisans et adversaires de Valérie Dittli se sont accentués ces dernières semaines. Laurent Chaubert dénonce des attaques d’une «violence» et d’une «malveillance» qui, selon lui, n’ont pas leur place dans un parti politique.

La conseillère d’État est également confrontée à une nouvelle polémique. Selon plusieurs médias, la section Lavaux-Oron du Centre l’accuse d’avoir tenté de retirer ou de transférer quelque 22’000 francs déposés sur un compte destiné à soutenir ses activités politiques. Valérie Dittli rejette ces accusations.

La ministre vaudoise n’est pas la première personnalité politique suisse à claquer la porte de son parti pour créer sa propre formation. En 2022, le conseiller d’État genevois Pierre Maudet avait lancé Libertés et Justice sociale après son exclusion du PLR. Un an plus tard, il retrouvait son siège au gouvernement cantonal.