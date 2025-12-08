La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Avez-vous déjà voyagé avec un passeport suisse périmé?

En tant que citoyenne et citoyen suisse, vous jouissez d’un droit d’entrée sur le territoire helvétique, même si vos documents d’identité sont échus.

Toutefois, il est peu probable qu’une compagnie aérienne vous laisser monter à bord de son avion, car elle est légalement tenue de s’assurer que les documents de voyage des personnes qu’elle transporte sont valables.

Avez-vous déjà vécu la mésaventure de découvrir que votre passeport était expiré peu avant de voyager? Quelle solution avez-vous trouvée? Avez-vous pu embarquer avec un passeport dont la validité était échue?

Dans des cas d’urgence, les représentations suisses ont la possibilité de délivrer un passeport provisoire. Avez-vous déjà eu recours à cette prestation, dans quelles circonstances, et comment cela s’est-il passé?

Racontez-nous vos aventures en commentaire ci-dessous!

Vous pouvez aussi filmer votre message (30 sec. maximum, à la verticale) et me l’envoyer par SwisstransferLien externe à l’adresse emilie.ridard@swissinfo.ch.

