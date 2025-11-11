La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La bise, le vent suisse au caractère bien trempé 

La bise est un vent froid et sec qui peut souffler sur la Suisse à n'importe quelle période de l'année. Il est connu pour provoquer des maux de tête et des douleurs articulaires.

1 minute
Sara Pasino , Isabelle Bannerman , Camille Kündig

La bise est un vent unique en son genre, typique de la Suisse. Alors que la plupart des vents dans le pays soufflent d’ouest en est, la bise fait exactement le contraire.  

Lisez notre article ci-dessous pour découvrir ce qui rend ce vent si particulier. 

