La semaine en Suisse

Comme le reste de la Suisse, les Suisses de l’étranger ont nettement refusé les deux initiatives soumises au vote le 30 novembre 2025 (image d’illustration).

Deux initiatives populaires – l’une sur la taxation des héritages des ultrariches et l’autre sur un service citoyen obligatoire – ont échoué de manière spectaculaire dans les urnes dimanche, mais les Suisses de l’étranger s’y sont montrés légèrement moins hostiles que l’ensemble de l’électorat .

L’initiative visant à instaurer une taxe de 50% sur les héritages de plus de 50 millions de francs afin de financer des mesures climatiques a été balayée par 78,3% des votants et par tous les 26 cantons. Chez les Suisses de l’étranger – du moins dans les 12 cantons qui publient des statistiques détaillées – «seulement» 67% l’ont rejetée.

La politologue Martina Mousson explique que ce résultat reflète le comportement électoral typique de la diaspora, généralement plus à gauche et plus urbaine que la population résidente. Elle souligne que le taux d’approbation des Suisses de l’étranger se rapproche de celui observé dans les grandes villes suisses.

La seconde initiative, qui proposait de remplacer le service militaire obligatoire par un service citoyen étendu aux femmes, a été rejetée par plus de 84% des votants – l’une des défaites les plus lourdes de l’histoire, encore plus sévère que prévu. Quatre Suisses de l’étranger sur cinq ont également voté contre.

Les objets soumis dimanche n’ont pas particulièrement mobilisé l’électorat. À peine 21% des Suisses de l’étranger ont participé au scrutin, contre une moyenne de 24% au cours des cinq dernières années. Le taux de participation global s’est établi à 43%, soit six points de moins que la moyenne de 49%.