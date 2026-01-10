La semaine en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
Dans la nuit du Nouvel An, un terrible incendie dans un bar de la station valaisanne de Crans-Montana a fait 40 morts – pour la plupart très jeunes et majoritairement suisses. 116 autres personnes ont été blessées.
Les réactions dans le monde entier ont été marquées par le choc, l’incrédulité et la tristesse. Alors qu’une journée nationale de deuil a eu lieu vendredi, la colère monte face à ce qui apparaît comme une négligence flagrante non seulement de la part des propriétaires de l’établissement, mais aussi des autorités locales.
Bonne lecture!
Vendredi a été déclaré jour de deuil national en Suisse pour rendre hommage aux victimes de l’incendie survenu à Crans-Montana le soir du Nouvel An.
Les cloches des églises de tout le pays ont sonné à 14h, moment où une minute de silence a été observée. Une cérémonie commémorative a également eu lieu à Martigny – et non à Crans-Montana, en raison des fortes chutes de neige. Compte tenu de la dimension internationale de la tragédie, qui a fait de nombreuses victimes étrangères, plusieurs pays y étaient invités. Parmi les chefs d’État et de gouvernement présents se trouvaient le président français Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella.
Plus tôt dans la semaine, dimanche soir, la police cantonale valaisanne avait annoncé avoir terminé l’identification des 40 personnes décédées ainsi que des 116 blessés. Les victimes étaient pour la plupart très jeunes – seules six d’entre elles avaient plus de 23 ans. Parmi elles figurent 21 ressortissants suisses, une personne de nationalité suisse et française, sept venant de France, six d’Italie, et une personne respectivement de Roumanie, Turquie, Portugal et Belgique. Une personne avait la triple nationalité (France-Israël-Royaume-Uni).
Le Ministère public valaisan a ouvert une enquête pénale contre les propriétaires du bar, un couple de Français. Leur audition a eu lieu vendredi et le mari, Jacques Moretti, a été placé en détention à l’issue de celle-ci. Ils sont accusés d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. Les premiers résultats de l’enquête suggèrent que l’incendie a débuté lorsque des feux de Bengale attachés à des bouteilles de champagne ont été brandis trop près du plafond.
Mardi, le gouvernement cantonal valaisan a déclaré que les victimes de l’incendie et leurs familles recevraient une aide financière. Les détails restent à définir.
«Nous pensions que la Suisse était le pays des règles, de la précision et des contrôles maniaques», pouvait-on lire dans une tribune publiée mardi par La Repubblica. À l’image du quotidien italien, les médias du monde entier peinent à comprendre comment une telle catastrophe a pu se produire dans un pays souvent présenté comme sûr et strictement réglementé.
La couverture internationale a particulièrement souligné les manquements en matière de contrôles réguliers de la sécurité incendie, non seulement dans le bar qui a pris feu, mais, selon plusieurs rapports, dans d’autres bars et restaurants de la région. Les autorités ont reconnu que le bar de Crans-Montana n’avait pas été inspecté depuis 2019.
«Même le pays le plus vertueux peut échouer», écrit un éditorialiste de La Repubblica, qui couvre habituellement la corruption et le crime organisé. Plusieurs médias italiens ont estimé que la tragédie révélait des fissures dans l’image d’un pays «parfait».
Les grands médias internationaux tels que la BBC, CNN et The New York Times ont également couvert l’incendie, soulignant que le bar n’avait pas fait l’objet d’inspection incendie depuis cinq ans.
Lundi, le gouvernement suisse a décidé de geler immédiatement les avoirs soupçonnés d’appartenir au président vénézuélien Nicolás Maduro.
Le week-end dernier, Nicolás Maduro a été capturé par les forces armées américaines à Caracas avant d’être transporté à New York. Il a été inculpé par les procureurs américains pour plusieurs chefs d’accusation, dont le narcoterrorisme.
Le Conseil fédéral a déclaré avoir gelé, à titre préventif, les avoirs soupçonnés d’appartenir à Nicolás Maduro et d’autres personnes associées au dictateur vénézuélien en Suisse, pour d’éviter toute fuite de capitaux. Aucun membre du gouvernement vénézuélien actuel n’est concerné.
Si les fonds s’avéraient illicites, la Suisse veillerait à ce qu’ils soient restitués au peuple vénézuélien, a expliqué le gouvernement.
Pour la première fois depuis la création des trois sociétés d’honneur (Ehrengesellschaften) à Bâle au XIVe siècle, deux femmes ont été admises.
Leurs noms seront annoncés mardi dans le cadre du Vogel Gryff, l’événement le plus important du festival du Petit-Bâle (Kleinbasel), a rapporté la radio publique suisse SRF. Lors de celui-ci, le Leu (lion), le Vogel Gryff (griffon) et le Wild Maa (sauvage) – les trois figures héraldiques des sociétés d’honneur – dansent dans les rues du Petit-Bâle, accompagnés de trois tambours, trois porte-drapeaux et quatre «Ueli», tout en collectant des fonds pour les nécessiteux. La manifestation attire les foules.
En 2022, les trois sociétés d’honneur avaient qualifié d’«étape historique» leur décision d’accepter des femmes. Elles n’ont toutefois pas pris cette décision volontairement: les critiques s’étaient intensifiées sur le fait qu’une institution d’État ne devait pas permettre une telle discrimination de genre.
La semaine à venir
La région d’Appenzell, dans le nord-est de la Suisse, célébrera le Nouvel An une nouvelle fois mardi (le 13 janvier correspond au Nouvel An selon le calendrier julien). Lors de cette célébration, les Silvesterchläuse (des personnages masqués) passent de porte en porte pour présenter leurs vœux.
Jeudi, Lucerne sera illuminée par le septième Lilu Light Festival, qui se poursuivra jusqu’au 25 janvier. Des artistes du monde entier présenteront les «facettes diverses et fascinantes de l’art lumineux».
La réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) de Davos commencera le lundi 19 janvier. Vendredi, une conférence de presse se tiendra dans la station grisonne pour expliquer la situation en matière de sécurité. Le lendemain, une manifestation anti-WEF est prévue à Berne.
Traduit de l’anglais à l’aide d’un outil d’IA/dbu
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative