La semaine en Suisse

Vendredi a été déclaré jour de deuil national en Suisse pour rendre hommage aux victimes de l’incendie survenu à Crans-Montana le soir du Nouvel An.

Les cloches des églises de tout le pays ont sonné à 14h, moment où une minute de silence a été observée. Une cérémonie commémorative a également eu lieu à Martigny – et non à Crans-Montana, en raison des fortes chutes de neige. Compte tenu de la dimension internationale de la tragédie, qui a fait de nombreuses victimes étrangères, plusieurs pays y étaient invités. Parmi les chefs d’État et de gouvernement présents se trouvaient le président français Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella.

Plus tôt dans la semaine, dimanche soir, la police cantonale valaisanne avait annoncé avoir terminé l’identification des 40 personnes décédées ainsi que des 116 blessés. Les victimes étaient pour la plupart très jeunes – seules six d’entre elles avaient plus de 23 ans. Parmi elles figurent 21 ressortissants suisses, une personne de nationalité suisse et française, sept venant de France, six d’Italie, et une personne respectivement de Roumanie, Turquie, Portugal et Belgique. Une personne avait la triple nationalité (France-Israël-Royaume-Uni).

Le Ministère public valaisan a ouvert une enquête pénale contre les propriétaires du bar, un couple de Français. Leur audition a eu lieu vendredi et le mari, Jacques Moretti, a été placé en détention à l’issue de celle-ci. Ils sont accusés d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. Les premiers résultats de l’enquête suggèrent que l’incendie a débuté lorsque des feux de Bengale attachés à des bouteilles de champagne ont été brandis trop près du plafond.

Mardi, le gouvernement cantonal valaisan a déclaré que les victimes de l’incendie et leurs familles recevraient une aide financière. Les détails restent à définir.