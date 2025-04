Le Martinsloch: une impressionnante fenêtre dans la roche des Alpes

Le soleil perce le Martinsloch (trou de Martin) en septembre 2015. Keystone/Gian Ehrenzeller

Série La Suisse insolite , Épisode 31: Deux fois par an, le soleil traverse un trou dans une montagne de Suisse orientale et, tel un projecteur géant, illumine brièvement l’église du village d’Elm. Le Martinsloch (trou de Martin) soulève l’enthousiasme non seulement des géologues et des photographes, mais aussi des entreprises locales.

6 minutes

Thomas Stephens Je rédige des articles sur les Suisses de l'étranger et les particularités helvétiques, ainsi que des newletters. Je traduis et révise également des articles pour la rédactions anglaise et je fais des voix off pour des vidéos. Né à Londres, je suis diplômé en allemand et linguistique. J'ai travaillé pour The Independent avant de m'installer à Berne en 2005. Je parle trois langues nationales suisses. J'aime voyager dans le pays pour les pratiquer, surtout dans les pubs, les restaurants et les gelaterias. Autre langue: 1 FR original Italiano it Il Martinsloch: un’impressionante finestra nella roccia delle Alpi lire plus Il Martinsloch: un’impressionante finestra nella roccia delle Alpi

«C’est un spectacle magique que de voir le soleil projeter ses rayons sur la tour de l’église gothique tardive de Glaris à travers le Martinsloch, peu de temps avant le lever du soleil», explique l’office du tourisme d’ElmLien externe. «L’événement ne dure que cinq minutes environ, puis le soleil disparaît pour se lever peu après sur le Tschingelhörner.

Le Tschingelhörner est une chaîne montagneuse qui se situe à la frontière des cantons de Glaris et des Grisons. Elle fait partie du site du patrimoine mondial de l’UNESCO «Haut lieu tectonique suisse Sardona»Lien externe, où des couches de roches vieilles de 280 millions d’années ont été poussées sur des couches plus jeunes.

Contenu externe

Elm, un charmant village d’environ 600 âmes (et lieu de naissance et de résidence de la légende du ski Vreni Schneider), se trouve sur le versant glaronnais de ce jackpot géologique. Le paysage alpin est apprécié des randonneurs et des skieurs, mais deux fois par an, au printemps et à l’automne, Elm accueille aussi des visiteurs désireux d’assister à un phénomène naturel inoubliable.

Pendant huit jours, si le temps le permet, le soleil traverse brièvement le Martinsloch, une percée rocheuse triangulaire de 22 mètres de haut et de 19 mètres de large, et illumine divers endroits d’Elm (il brille en fait à travers la fenêtre rocheuse pendant plus d’un mois, mais il faut sortir du village pour le voir). Cependant, ce sont les deux matins où le soleil frappe l’église de la place principale qui suscitent le plus d’enthousiasme.

Le phénomène attire toujours un public nombreux à Elm, comme ici en 2015. Keystone/Gian Ehrenzeller

Cette année, cela s’est produit les 12 et 13 mars à exactement 8h53 et 8h50 respectivement. Cela se reproduira (espérons-le) les 29 et 30 septembre, à 9 h 29 et 9 h 32.

Si le temps est un peu brumeux, un rayon de soleil de 4,7 km projette un cercle de lumière d’environ 50 mètres de large sur Elm, se déplaçant à travers le village à une vitesse d’environ 32 cm par seconde.

Contenu externe

L’office du tourisme local explique où et quandLien externe le soleil peut être vu à travers le Martinsloch, notamment dans divers hôtels, au Vreni Schneider Sport et, bien sûr, sur la place principale. Tous les lieux d’observation privilégiés sont indiqués et des spécialistes sont présents pour donner des «explications passionnantes».

Phénomènes astronomiques

Les entreprises locales savent reconnaître une bonne occasion lorsqu’elles la voient. Des spécialités régionales – bière, fromage, viande, gâteaux – sont proposées sur des stands, et l’hôtel Elmer propose même un «forfait événement soleil», comprenant une chambre avec balcon donnant sur la montagne et un «menu Martinsloch à trois plats».

Lorsque le temps et un peu brumeux, le phénomène ressemble à un coup de projecteur, comme ici en 1999. Keystone/Arno Balzarini

De temps en temps, la lune et certaines planètes peuvent également être observées à travers le Martinsloch – une expérience qui n’est «pas moins impressionnante» que de voir le soleil, souligne Elm tourismeLien externe. Le prochain événement lunaire au Martinsloch aura lieu le 5 octobre, lorsque la pleine lune brillera directement sur la flèche de l’église.

De plus, tous les 19 ans, le soleil et la pleine lune traversent le Martinsloch le même jour. Inscrivez septembre 2039 dans votre agenda!

Altercation avec un géant

Mais quelles sont les origines du Martinsloch? Selon la légendeLien externe – la plus connue en tout cas – un berger, Martin, s’occupait de ses bêtes sur le versant Elm de la montagne.

«Un jour, un géant de Flims attaqua son troupeau et tenta de lui voler quelques moutons», explique un site touristique de FlimsLien externe, sur le versant grison de la chaîne. «Martin défendit vaillamment ses animaux et le géant s’enfuit. Martin lança sa houlette en direction du géant, mais celle-ci manqua sa cible et frappa le Tschingelhörner. Un puissant grondement et un grand fracas retentirent, et une vaste mer de rochers s’abattit sur la vallée. Une fois la poussière retombée et le calme revenu, on put apercevoir dans la paroi rocheuse un trou de forme triangulaire, désormais connu sous le nom de Martinsloch.»

Plus prosaïquement, les géologues expliquentLien externe que «deux zones de faiblesse se croisent au Martinsloch: une bande sombre de flysch sensible à l’érosion et une fissure dans le calcaire. Cela a permis à la roche de cette zone d’être érodée plus rapidement, créant ainsi le Martinsloch».

Ce funambule traversant le Martinsloch le 29 septembre 2016 permet de se faire une meilleure idée des dimensions. Keystone

Danger d’érosion

Mais l’érosion pourrait-elle entraîner la fin de la percée rocheuse? En octobre dernier, Hans Rhyner, un habitant d’Elm, a fait une pause pendant le marché aux fromages et a levé les yeux vers le Tschingelhörner. Il a trouvé qu’il n’avait pas l’air comme avant. Une impression partagée par d’autres personnes autour de lui ce jour-là.

Il s’est avéré que trois jours plus tôt, le matin du 3 octobre, un tremblement de terre de magnitude 2,2 sur l’échelle ouverte de Richter avait déclenché un éboulement, projetant quelque 100’000 mètres3 de roche en contrebas. «Il s’agit sans aucun doute de l’un des plus gros éboulements de ces dernières années, un événement énorme», a déclaré Thomas Buckingham, géologue au Tectonic Arena Sardona, à la télévision publique alémanique SRF.

>> Cette animation de Tectonic Arena Sardona montre comment l’éboulement a pu se produire:

Contenu externe

Il s’en est fallu de peu. La zone située en diagonale au-dessus du Martinsloch, sur le Tschingelhörner, est connue depuis des années pour sa forte activité en matière d’éboulements. Le Martinsloch est-il donc en danger existentiel? Pas selon Thomas Buckingham, selon qui la roche qui est tombée était d’une nature complètement différente de celle des zones autour du Martinsloch.

Les réactions à cet éboulement vont de la joie à la philosophie en passant par l’ironie. «Enfin une bonne nouvelle – c’est comme ça qu’on empêche tous les TikTokkers d’aller sur la montagne», a commenté un lecteur sur le site de 20MinutenLien externe. «Je n’ai jamais voulu y aller de toute façon. Si je veux voir des trous, je regarde mes chaussettes», a déclaré un autre.

Plus philosophe, un autre commentaire concluait que «le Martinsloch a été créé par des failles géologiques et disparaîtra à nouveau de la même manière – c’est la nature».

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’anglais à l’aide de DeepL/op

Plus Discussion Modéré par: Zeno Zoccatelli Avez-vous déjà entendu quelque chose d’«étrange» à propos de la Suisse qui vous a intrigué? Une anecdote liée à la Suisse vous a interpellé? Faites-nous-en part et nous pourrons peut-être approfondir le sujet dans un article. Participez à la discussion 57 J'aime Voir la discussion