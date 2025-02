«dialogue», des débats et des informations en provenance de Suisse

«dialogue» vise à combler le fossé linguistique et à renforcer les liens entre les personnes qui vivent en Suisse et les Suisses de l’étranger. Les utilisatrices et utilisateurs sont invités à approfondir des sujets actuels et à prendre part à des discussions en plusieurs langues.

Nous voulons favoriser les échanges entre les personnes qui vivent en Suisse, au-delà des barrières linguistiques, et les Suisses de l’étranger. Participez à nos débats:

Le système d’assurance maladie suisse est-il socialement juste? Quelle est votre position sur les manifestations pro-palestiniennes estudiantines en Suisse? Considérez-vous le football comme un ciment entre les nations ou plutôt comme un facteur de division? Cliquez iciLien externe pour découvrir nos autres débats sur un large éventail de sujets.

Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de l’expérience «dialogue».

En 2023, plus de 57’000 personnes ont participé à la première grande enquête de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), maison mère de SWI swissinfo.ch, sur l’état d’esprit de la population suisse. Les réponses recueillies dans le cadre de cette enquête ont jeté les bases du projet «dialogue».

Comparez-vous: Que répondent les gens lorsqu’on les interroge sur des thèmes tels que l’éducation ou la politique? Où vous situez-vous par rapport aux personnes qui vivent en Suisse et aux Suisses de l’étranger? Il est temps de le découvrir!

Outre des articles qui apportent un éclairage sur chaque thème de débat, la rédaction de «dialogue», composée de journalistes des cinq branches de la SSR (SRF, RTS, RSI, RTR et SWI swissinfo.ch), diffuse et traduit une sélection de contenus marquants produits par ces unités. «dialogue» vise ainsi à faire bénéficier ses utilisateurs et utilisatrices des perspectives variées offertes par les différentes régions linguistiques de la Suisse.

«dialogue» est le premier service journalistique d’envergure nationale, soutenu par les unités de la SSR: les chaînes publiques suisses de radio et télévision RSI, RTR, RTS, SRF et SWI swissinfo.ch. Notre équipe éditoriale modère les commentaires dans les débats et les traduit dans les langues nationales et en anglais, grâce à l’intelligence artificielle. Veuillez noter que les commentaires sont modérés conformément aux directives établies par la SSR:

