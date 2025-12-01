Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,
Saviez-vous que les sentiments ressentis lorsque l’on s’expatrie peuvent s’apparenter à une séparation amoureuse ou à un lendemain de fête?
Dans notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse» - aussi disponible en suisse allemand sous le nom «Ade merci, Schweiz» - nous explorons toutes les facettes de l’expatriation et de la vie à l’étranger.
Que l’on voyage ou vive à l’étranger dans des contrées lointaines, le réseau des consuls honoraires suisses peut être d’un soutien précieux. Et vous, avez-vous déjà été en contact avec une ou un consul honoraire? Dans quel contexte? Quelle a été votre expérience?
Et si vous n’êtes pas encore familier avec cette fonction, lisez vite notre article à ce sujet !
Je vous souhaite une agréable lecture,
Plus
«La plupart des stéréotypes que j’entends ont une part de vérité, et la plupart du temps, je ne m’en offusque pas. De nombreux stéréotypes sont également assez flatteurs, nous avons donc de la chance sur ce point.»
De la part d’un lecteur ou d’une lectrice anonyme
Je vous conseille d’aller consulter les autres commentaires reçus à la question: «En tant que Suisse de l’étranger, à quels stéréotypes sur la Confédération faites-vous face le plus souvent?» Certains sont cocasses. Et vous pourrez également y laisser le vôtre.
Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.
Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.
👉 Participez! Voici les débats en cours.
Sélectionné pour vous
Comme je vous l’écrivais dans l’introduction, nous avons lancé un nouveau podcast dédié à l’expatriation et à la vie à l’étranger: «Adieu, merci la Suisse».
Dans une série d’entretiens, ma collègue Camille Kündig et moi-même décortiquons le sujet grâce à l’expertise de spécialistes et aux précieux conseils pratiques de Suisses vivant à l’étranger.
En suisse allemand, «Ade merci, Schweiz» est présenté par mes collègues Camille Kündig et Claire Micallef.
Le premier épisode, qui aborde les impacts psychologiques d’un déménagement et d’une vie à l’étranger, est d’ores et déjà disponible. Et le second, sur l’expatriation avec des enfants, sort mardi.
Plus
«Adieu, merci la Suisse»: l’expatriation, entre perte de repères et renouveau
N’hésitez pas à vous abonner, à lui attribuer une note et à m’envoyer vos commentaires.
Nous avons également créé une playlist «Mal du pays», qui rassemble les chansons qui rappellent la Suisse aux Suisses à l’étranger. Écrivez-moi pour que nous ajoutions votre morceau à la compilationLien externe!
Vous retrouverez ici tous les futurs épisodes:
Plus
«Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo
La loi sur les Suisses de l’étranger a dix ans. Elle a défini pour la première fois l’ensemble des droits et des obligations des Suisses établis hors du pays. Quel a été son impact? Et quels défis subsistent aujourd’hui? Ma collègue Melanie Eichenberger dresse un bilan:
Plus
La loi sur les Suisses de l’étranger a dix ans: qu’a-t-elle apporté et quels chantiers restent à mener?
Il y a quelques jours, le Conseil des Suisses de l’étranger (aussi appelé Parlement de la Cinquième Suisse) a débattu de l’avenir de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) et des préoccupations de la Cinquième Suisse. Entre une nouvelle direction, des menaces de coupes budgétaires et un vaste processus de réforme, l’OSE est en plein bouleversement:
Plus
Cinquième Suisse: un conseil entre bouleversement et contraintes budgétaires
👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.
L’émigration en toute simplicité
Dimanche, le peuple suisse a voté sur l’introduction d’un service citoyen obligatoire, qu’il a clairement refusée.
L’initiative demandait d’instaurer un service citoyen obligatoire pour toutes les personnes de nationalité suisse. Les Suisses de l’étranger n’auraient pas été contraints d’accomplir ce service, mais auraient pu le faire volontairement, comme c’est déjà le cas pour le service militaire.
Voici d’ailleurs un rappel des règles en vigueur pour ce dernier:
Plus
«Devrai-je accomplir mon service militaire à mon retour en Suisse?»
Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.
Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).
La Suisse insolite
🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.
Nos services pour les Suisses de l’étranger
📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?
Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse. Vous y retrouverez également notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse».
🧭 Restez informé – restez connecté
Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.
Un feedback? Des propositions de sujet?
📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.