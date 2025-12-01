La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Emilie Ridard

Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,

Saviez-vous que les sentiments ressentis lorsque l’on s’expatrie peuvent s’apparenter à une séparation amoureuse ou à un lendemain de fête?

Dans notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse» - aussi disponible en suisse allemand sous le nom «Ade merci, Schweiz» - nous explorons toutes les facettes de l’expatriation et de la vie à l’étranger.

Que l’on voyage ou vive à l’étranger dans des contrées lointaines, le réseau des consuls honoraires suisses peut être d’un soutien précieux. Et vous, avez-vous déjà été en contact avec une ou un consul honoraire? Dans quel contexte? Quelle a été votre expérience?

Et si vous n’êtes pas encore familier avec cette fonction, lisez vite notre article à ce sujet !

Je vous souhaite une agréable lecture,

5 minutes

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Dans quel contexte avez-vous déjà été en contact avec un consulat honoraire? Quelle a été votre expérience?

Swissinfo se penche dans une mini-série sur le réseau très ramifié, et peu visible, des consuls honoraires suisses. Votre expérience nous intéresse!

Participez à la discussion
Voir la discussion

«La plupart des stéréotypes que j’entends ont une part de vérité, et la plupart du temps, je ne m’en offusque pas. De nombreux stéréotypes sont également assez flatteurs, nous avons donc de la chance sur ce point.»

De la part d’un lecteur ou d’une lectrice anonyme

Je vous conseille d’aller consulter les autres commentaires reçus à la question: «En tant que Suisse de l’étranger, à quels stéréotypes sur la Confédération faites-vous face le plus souvent?» Certains sont cocasses. Et vous pourrez également y laisser le vôtre.

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions  les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Sélectionné pour vous

Comme je vous l’écrivais dans l’introduction, nous avons lancé un nouveau podcast dédié à l’expatriation et à la vie à l’étranger: «Adieu, merci la Suisse».

Dans une série d’entretiens, ma collègue Camille Kündig et moi-même décortiquons le sujet grâce à l’expertise de spécialistes et aux précieux conseils pratiques de Suisses vivant à l’étranger. 

En suisse allemand, «Ade merci, Schweiz» est présenté par mes collègues Camille Kündig et Claire Micallef.

Le premier épisode, qui aborde les impacts psychologiques d’un déménagement et d’une vie à l’étranger, est d’ores et déjà disponible. Et le second, sur l’expatriation avec des enfants, sort mardi.

N’hésitez pas à vous abonner, à lui attribuer une note et à m’envoyer vos commentaires.

Nous avons également créé une playlist «Mal du pays», qui rassemble les chansons qui rappellent la Suisse aux Suisses à l’étranger. Écrivez-moi pour que nous ajoutions votre morceau à la compilationLien externe!

Vous retrouverez ici tous les futurs épisodes:

La loi sur les Suisses de l’étranger a dix ans. Elle a défini pour la première fois l’ensemble des droits et des obligations des Suisses établis hors du pays. Quel a été son impact? Et quels défis subsistent aujourd’hui? Ma collègue Melanie Eichenberger dresse un bilan:

Il y a quelques jours, le Conseil des Suisses de l’étranger (aussi appelé Parlement de la Cinquième Suisse) a débattu de l’avenir de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) et des préoccupations de la Cinquième Suisse. Entre une nouvelle direction, des menaces de coupes budgétaires et un vaste processus de réforme, l’OSE est en plein bouleversement:

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

Dimanche, le peuple suisse a voté sur l’introduction d’un service citoyen obligatoire, qu’il a clairement refusée.

L’initiative demandait d’instaurer un service citoyen obligatoire pour toutes les personnes de nationalité suisse. Les Suisses de l’étranger n’auraient pas été contraints d’accomplir ce service, mais auraient pu le faire volontairement, comme c’est déjà le cas pour le service militaire.

Voici d’ailleurs un rappel des règles en vigueur pour ce dernier:

Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Helvètes

Les Helvètes valaient mieux que leur réputation

Ce contenu a été publié sur La recherche suisse corrige les écrits de César et présente les Helvètes sous un jour nouveau: sedentaires et dotés d’un réseau solide plutôt que guerriers nomades.

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch

