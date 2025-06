Cité Gestion recrute John Plassard comme associé

Keystone-SDA

La banque privée genevoise Cité Gestion a recruté John Plassard, le spécialiste en placements de Mirabaud Banque. L'expert des marchés financiers prendra ses nouvelles fonctions d'associé de l'établissement le 14 juillet.

(Keystone-ATS) John Plassard sera responsable de l’allocation stratégique auprès de Cité Gestion, dont le rachat a été annoncé mi-février par son homologue zurichoise EFG International. « Je souhaitais relever un nouveau challenge après avoir travaillé pendant treize ans pour Mirabaud Banque, et le courant est bien passé avec le directeur général de Cité Gestion, Guy Barbey », a indiqué John Plassard.

EFG International avait annoncé mi-février l’acquisition de Cité Gestion, l’opération devant être bouclée au deuxième semestre. Cette transaction doit permettre à la banque genevoise « d’accélérer sa croissance », a souligné M. Plassard, qui a précédemment oeuvré pour le français Exane et Louis Capital Market (LCM) avant de rejoindre Mirabaud Banque.

Fondée en 2009, Cité Gestion compte 9,5 milliards de francs sous gestion et supervision ainsi que 150 salariés. Implantée à Genève, Lausanne et Zurich, elle se dédie « exclusivement à la gestion de patrimoines privés pour des clients suisses et internationaux », explique-t-elle sur son portail Internet.