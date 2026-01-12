La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Climat de consommation au ralenti en décembre

Keystone-SDA

Les Suisses ont été moins dépensiers en décembre. L'indice du climat à la consommation s'est établi à -30,7 points le mois dernier, affichant une baisse de 0,4 points sur un an, selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) parues lundi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En novembre, l’indice avait atteint -33,8 points, légèrement au-dessus des -36,9 points d’octobre.

Les sous-indices de la situation économique générale à venir (-31,5 points contre -23,2 points un an plus tôt) et de la situation financière à venir (-27,8 points contre -25,1 points) se sont détériorés. Ceux de la situation financière passée (-39,0 points contre -44,9 points) et des grandes acquisitions (-24,4 points contre -28,1 points) se sont améliorés.

Pour calculer ces indices, le Seco a sondé en ligne le mois dernier 2496 personnes âgées d’au moins 16 ans et s’exprimant en français, allemand ou italien.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

