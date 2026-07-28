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Coca-Cola bondit au 2e trimestre

Keystone-SDA

Le géant américain des sodas Coca-Cola a vu son bénéfice net bondir au deuxième trimestre, porté par une hausse des volumes de ventes liées entre autres à la Coupe du monde de football, et a relevé ses prévisions de résultats pour l'année 2026.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le bénéfice net a bondi de 16% par rapport au deuxième trimestre 2025, s’établissant à 4,42 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur de référence pour les marchés – , il ressort à 1,03 dollar.

Quant au chiffre d’affaires, il progresse de 7%, à 13,38 milliards de dollars.

La campagne de publicité mondiale menée par le géant d’Atlanta (Georgie) à l’occasion du Mondial de football, organisé du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, «a contribué à une partie de la croissance de 5% du volume pour Coca-Cola et de 8% du volume pour Powerade au cours du trimestre», a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Le groupe table désormais sur une croissance d’environ 5% du chiffre d’affaires, contre 4 à 5% auparavant, et une hausse de 9 à 10% du bénéfice par action, contre 8 à 9% auparavant.

L’action prenait 3,57% peu avant 12H00 GMT, dans les échanges précédant l’ouverture de Wall Street.

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