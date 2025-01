Collision de deux trams à Strasbourg: plusieurs dizaines de blessés

Keystone-SDA

Deux tramways sont entrés en collision dans le tunnel menant à l'arrêt desservant la gare de Strasbourg samedi après-midi. Cet accident rarissime a fait plusieurs dizaines de blessés.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Le bilan, qui n’est pas définitif, tourne autour de 30 à 35 victimes, que des urgences relatives », a indiqué la préfecture du Bas-Rhin. Peu après, les pompiers ont fait d’une cinquantaine de blessés.

Le parquet a ouvert une enquête du chef de blessures involontaires, pour « déterminer les causes de l’accident et à mettre en évidence d’éventuelles responsabilités sur le plan pénal ». « Les premières investigations ont permis d’écarter l’hypothèse d’un acte volontaire », a précisé le procureur Alexandre Chevrier.

Un important périmètre de sécurité a été établi devant la gare, où de nombreuses ambulances ont pris position, selon des journalistes de l’AFP sur place. Des blessés étaient évacués sur des civières et d’autres étaient pris en charge sous la verrière de la gare.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une scène chaotique juste après l’accident avec deux tramways sérieusement endommagés dans le tunnel. L’un des véhicules semble avoir déraillé en raison du choc.

Collision « brutale »

« Ce qu’on sait à ce stade, c’est qu’il y a eu une collision brutale entre deux trams, à quai, sous la gare », a déclaré la maire écologiste Jeanne Barseghian, rapidement présente sur place. « Il n’y a pas de mort, pas de personne en urgence absolue, d’après les informations dont je dispose à ce stade », a-t-elle ajouté, en exprimant « tout notre soutien » aux blessés et aux secours.

« C’est un choc frontal suite à une marche arrière d’un tram dont je ne connais pas les causes. Il faudra être très prudent et attendre les résultats de l’enquête. Pour le moment, on ne sait pas ce qui a provoqué ce mouvement arrière du tram », a-t-elle dit.

« On a une cinquantaine d’urgences relatives avec des blessures pas vitales, des plaies au cuir chevelu, une ou deux fractures de la clavicule, une entorse au genou, des choses comme ça. Surtout de la traumatologie », a expliqué le contrôleur général René Cellier, directeur du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin.

« En marche arrière à fond »

« Il y a également une centaine de personnes impliquées, qui n’ont pas de blessures particulières, mais sont vues par les médecins (…) On n’a pas d’urgence absolue, ça aurait pu être beaucoup plus grave », a-t-il encore souligné.

« J’étais dans le tram à l’arrêt, il y a un tram qui est arrivé en marche arrière à fond, il y a eu un problème de freins et il a dévalé la pente en marche arrière », a raconté un témoin, évoquant « un gros gros choc, un gros boum ».

Les deux conducteurs des rames « n’ont pas été blessés physiquement, mais sont très choqués », selon la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS).

Strasbourg, première grande ville française à avoir remis en service un réseau de tramways en 1994, avait déjà connu un accident, exactement au même endroit, fin octobre 1998. Un tramway en avait déjà percuté un autre dans le tunnel sous la gare, un accident dû à une vitesse excessive d’une des deux rames qui avait fait 17 blessés.