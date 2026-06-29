Aujourd’hui en Suisse

La vague de chaleur qui a touché la Suisse ces dernières semaines a pris fin aujourd’hui au nord des Alpes , tandis qu’au sud, on prévoit une légère amélioration à partir de demain et la fin de la canicule ce week-end. À l’avenir, cependant, des événements similaires seront très probablement encore plus intenses.

On respire un peu mieux en Suisse avec la fin d’une canicule qui a vu les records absolus de température battus dans de nombreuses régions, comme à Bâle, où le mercure a atteint 39 degrés samedi. On ne retrouvera pas les températures printanières, mais une dizaine de degrés en moins rendront les journées plus supportables.

À long terme, cependant, la situation reste préoccupante. Les vagues de chaleur comme celle qui vient de s’achever sont le signe «du début d’un processus», souligne le philosophe et expert en environnement Dominique Bourg, qui déclare au micro de la RTS: «Des pics à 50 degrés à Genève seront certainement possibles d’ici 20 ans».

Sous-estimer l’impact du réchauffement climatique est une grave erreur, selon Dominique Bourg, et si les villes ne s’adaptent pas, les coûts économiques seront eux aussi énormes. Le philosophe pointe du doigt les élites économiques et politiques qui n’ont pas pris suffisamment de mesures pour y remédier, malgré les avertissements de la communauté scientifique, lancés dès les années 1970. Il est trop tard pour éviter de gros problèmes, mais pas pour en éviter de plus graves encore, souligne-t-il. L’expert espère que la canicule de cette année 2026, qui a mis une grande partie de la planète à rude épreuve, servira de catalyseur à un changement de paradigme «radical».